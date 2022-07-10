通關｜深圳灣口岸續現人龍　梁熙冀增加人手儀器　縮短檢測時間

政府早前宣布，隨深圳健康驛站的每日名額增加，估計經深圳灣口岸離境的人流將陸續上升，免費快速核酸檢測需求亦會上升，設立不同過關時段供出境市民提前預約以達分流效果，避免人流聚集。

深圳市政府今日（10日）發布通告指，健康驛站的名額即日起改以抽籤取代先到先得，民建聯立法會議員梁熙感謝內地政府積極回應市民所需，打擊「黃牛」，長遠期望內地能增加健康驛站名額。



在新安排下，有意從香港入境深圳的旅客，可以在每日早上九時至晚上六時申請預約，結果在每晚八時公布，每名用戶在同一期抽籤只會中籤一次，旅客可通過預約系統的公告或「預約信息」查看結果。

梁熙今早再到深圳灣口岸視察，眼見大批前往內地的人士在高溫下等候過境，他認為要進一步疏導人流，建議政府要增加檢測人手和儀器，以兩小時內完成為目標、考慮核酸檢測只採集咽喉拭、以及中長期免卻在口岸須接受核酸檢測的安排，改為市民在過境前3天起，每天進行一次核酸檢測等。

梁熙又指，政府應積極與內地商討，增加前往珠海、江門或中山的「金巴」班次，增加三個地點的關口配額，以疏導有需要市民由不同關口前往內地。