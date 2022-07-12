房協「長者安居樂」推新網站　增網上申請系統

房協「長者安居樂」住屋計劃的第三個紅磡項目，將預計在今年年底落成。房協今日（12日）表示，會推出全新網站，並新增網上申請系統功能，有興趣人士可網上遞交申請。



「長者安居樂」住屋計劃全新網站。（房協圖片）

房協指，新網站會提供一站式的屋苑資訊、申請安排、護理安老院舍等資料，同時新增網上申請系統，讓有興趣申請「長者安居樂」住屋計劃人士隨時可於網上遞交申請。而「智方便」用戶可透過「智方便」的「填表通」功能自動填寫個人申請資料。

此外，房協新推出「樂活銀齡」會員計劃，年滿18歲或以上人士包括長者、其家人或照顧者及有興趣人士，均可透過網站申請成為會員。「樂活銀齡」將定期為會員提供居家安老的資訊，例如樂齡科技及健康生活貼士等，並會安排多元化的活動，擴闊會員的社交網絡。

「長者安居樂」現有兩個試驗項目，分別是將軍澳樂頤居、牛頭角彩頤居，兩個項目已在2003年及2004年落成。第三個項目位於紅磡利工街，預計將於2022年年底落成。