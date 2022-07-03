旅發局幻彩詠香江特別版今晚8時終首演　颱風暹芭襲港延期兩晚

原定七一回歸日起上演一個月的「幻彩詠香江」特別版之「維港光影匯演」，受颱風「暹芭」影響下一再延遲。隨着「暹芭」逐漸遠離，香港旅遊發展局宣布，今晚「維港光影匯演」將會如期於今晚8時首演。



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「維港光影匯演」為慶回歸項目 限定7月每晚上映

「幻彩詠香江」特別版之「維港光影匯演」是旅發局為慶祝香港特別行政區成立25周年的活動，於整個7月份、每晚8時舉行，維港兩岸逾50幢大廈及地點將共同打造以「香港新征程」為主題的音樂光影匯演。

活動增添了特別燈效及大廈LED屏幕和幕牆影像等元素，為觀賞市民提供耳目一新的視聽享受。

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逾50幢建築物及地點參與

旅發局早前表示，「維港光影匯演」將在7月1日至31日舉行，每晚8時至8時10分上演。全港共有逾50幢建築物及地點參與，其中有10幢建築物及3個地點新加入，包括中環4號至6號碼頭、立法會綜合大樓、中信大廈、帝國中心、鷹君中心、香港大會堂、香港故宮文化博物館、M+、三湘大廈、尖沙咀中心、達隆名居、灣仔海濱水上運動及康樂主題區及灣仔臨時海濱花園。

今次匯演會特別編排交響樂，融入維港兩岸大廈的燈效及19幢大廈的LED屏幕和幕牆，同步展示25周年的祝賀訊息。而多艘往返尖沙咀至中環或灣仔的天星小輪，船身加上色彩繽紛的燈帶，在匯演時隨音樂轉換躍動。