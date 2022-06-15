賞你食｜旅發局半價餐飲現金券周四開售　增牛一、望月樓等18餐廳

香港旅遊發展局繼「賞你遊」後，早前再推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，市民可以半價購買分別為200元及400元現金券，到指定餐廳用膳時使用。旅發局表示，第三周的半價餐飲現金券將於明天（16日）開售，當中新增18間餐廳，包括牛一、望月樓，以及美利酒店的Garden Lounge、Popinjays和The Tai Pan。



▼「賞你食」餐飲優惠食肆全名單▼



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明早10時起透過OpenRice網站購買

旅發局表示，市民可先選定心水餐廳，明日早上10時起透過OpenRice網站購買現金券。推廣期內，市民可用半價即100元及200元，購買分別為200元及400元的兩款現金券，而每人於活動期間只限購買兩款現金券各一套，並須以Visa、Mastercard或AlipayHK付款。

明日開售的現金券中，新增約18間餐廳，包括半價售賣200元現金券的兩間Brick Lane餐廳，分別是中信大廈及利園分店；另外亦有K11及威靈頓街的Café Crepe。而半價售賣400元現金券的餐廳則有Cherry Tokyo Café、鮨之、后園及囍越等。

▼6月3日．金鐘太古廣場Triple O's、中環Café Crêpe如常營業▼



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旅發局指，「賞你食」餐飲優惠涵蓋超過 830 間本地餐廳，由6月2日至7月13日期間，一連六個星期四，分批推出合共2萬張半價餐飲現金券。旅發局又提醒，現金券先到先得，售完即止。

按此進入「賞你食」活動網站

「賞你食」現金券購買五步曲︰



1. 選擇現金劵種類（200元或400元）；

2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」；

3. 登記或登入OpenRice帳戶；

4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付購買；

5. 於今年8月10日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現金劵二維碼（每次交易最多使用一套現金券）。



（「賞你食」活動網站截圖）

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