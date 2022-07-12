土地房屋統籌組首次開會　發展局將提交未來10年熟地供應報告

新一屆上任後增設的「土地及房屋供應統籌組」今日（12日）召開首次會議，財政司司長陳茂波以主持人身份表示，為確保土地和公、私營房屋及時供應，要求各部門要加強統籌協調、精簡程序，以進一步加快建屋進度。發展局將於9月向統籌組匯報未來10年每年可供發展的土地，以及提交精簡城規程序等的方案。



7月12日，由財政司司長陳茂波主持的「土地及房屋供應統籌組」召開首次會議。（政府新聞處圖片）

財政司司長辦公室傍晚發稿指，「統籌組」成員在會上討論了今年下半年的工作計劃，涵蓋土地供應、交通運輸及精簡發展程序等議題，強調發展局將盡快制訂未來10年每年熟地的供應預測，將於9月向統籌組匯報，以便檢視各個造地項目由研究至土地平整各階段工作的進展。

另外，發展局和環境及生態局9月亦會向「統籌組」提交精簡法定程序的具體工作方案，包括《城市規劃條例》、《前濱及海床（填海工程）條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》、《收回土地條例》、《環境影響評估條例》等，以確保能如期在今年底前，向立法會提交條例修訂草案。

今日的會議亦有商討如何改善制度，包括將「基建先行」的概念變成制度、更有效統籌各政府部門用好土地提供社會所需設施，有關政策局將於第四季向「統籌組」提交建議。