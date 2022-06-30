回歸25周年｜房屋問題糾纏四分一世紀　樓市光怪陸離屢成國際焦點

本港房屋土地問題多年未解，不少社會矛盾均被指由房屋問題衍生，令社會積怨甚深，一般家庭輪候公屋時間長達6.1年，再創23年來新高。今年是香港回歸25周年，回顧這個深層次矛盾與「死結」，樓價由80年代起便一直上升，至回歸後受首任特首董建華的「八萬五建屋計劃」和亞洲金融風暴重創，樓價急挫直至2003年「沙士」疫情後才從谷底反彈，但當中錯過的調整房策時機，令過去近20年升勢不止，劏房、納米樓湧現，不僅基層，連中產的住居困境亦屢次登上國際新聞焦點。

現任特首林鄭月娥卸任前屢次「出招」，包括在爭議聲下推「明日大嶼」、「北部都會區」，更明言會向綠化帶和濕地緩衝區開刀，惟外界紛紛直指政府「篤數」，未有再提公屋「三年上樓」承諾，基層住屋困境改善仍未見曙光。



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根據差餉物業估價署的住宅單位售價指數，40平方米以下（即不足430平方呎）的私樓，回歸前樓價指數已不斷攀升，1997年回歸之時更是樓價的高峰期，短短一年內急升38%至161.4，「炒風」熾熱，九龍區一個約400平方呎的單位平均售價226.1萬元，現時的「上車盤超荀價」已是當年的「癲價」。

在主權移交前，港英政府已不斷開山劈石、填海造地建屋先是夷平康山、港島東填海，再公布俗稱「玫瑰園計劃」的香港機場核心計劃，在赤鱲角興建新香港國際機場、北大嶼山新市鎮及西九龍等，同時間在新界規劃三個新市鎮，包括將軍澳、天水圍和東涌，而馬鞍山則被發展成沙田擴展部份，讓大量人口遷入新界。

首任行政長官董建華甫上場便在《施政報告》提出「八萬五建屋計劃」，承諾回歸後每年的住宅供應不少於8.5萬伙，讓全港七成家庭可以「上車」，藉此令一般家庭公屋輪候時間由6.5年縮短至3年。

「八萬五」政策一出台便迎來亞洲金融風暴，樓市遇上雙重災難性打擊爆破，樓價指數一年急瀉近三成，「磚頭」一夜間淪為負資產，為求「止瀉」，政府翌年6月暫停賣地近一年，「八萬五」其後更變成「不存在」。

樓市在2003年「沙士」疫情後，才由谷底反彈，因為錯過調整樓市政策時機，升勢無法遏止，樓價指數已由當時的61.6升至2021年底的392.7，以九龍區一個約400呎的單位計算，平均售價已從83.5萬元大幅飊升至去年的663.3萬元，增幅達七倍。

上車難的哀歌鳴奏20載，有發展商以協助小市民「上車」為名，推出不足200平方呎劏盤，甚至連今期居屋啟德新盤，亦有約兩成單位僅約180平方呎，實用面積堪比劏房。根據立法會去年的數據，本港人均居住面積中位數僅得16平方米（即172平方呎），僅達國際最低標準一半，而劏房的人均居住面積更只得71平方呎，比一個私家車車位更細。

「上車」無望，基層小市民的居住環境更是水深火熱，劏房湧現，連財爺陳茂波亦曾捲入出租劏房醜聞。根據「劏房」租務管制研究工作小組報告，全港劏房至少超過10萬間，估計超過22.6萬人瑟縮其中，編配公屋成為他們的唯一寄望，惟截止今年3月的數據，一般家庭輪候公屋時間增至6.1年，創下23年新高，追貼回歸時的嚴峻局面。

歷屆政府均曾推出政策企圖為樓市降溫，包括上一任特首梁振英在2013年取消「勾地」制度，將政府推售的土地由公開拍賣方式改為招標，冀能讓中小型發展商加入競爭，卻惹來有欠公開、透明的質疑，更多次出現地皮以「癲價」成交，是樓價升勢未止的「元兇」。

現屆特首林鄭月娥在2018年推出俗稱「土地大辯論」的土地供應諮詢，檢視本港土地供應來源，提到本港仍欠缺至少1,200公頃用地，政府遂制定18個開發土地的選項以滿足1200公頃的土地需求。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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林鄭在卸任前更大推「明日大嶼」填海計劃和「北部都會區」發展，企圖增加土地供應，近兩年的《長遠房屋策略》宣稱，未來十年的土地供應已「達標」，但會是「頭輕尾重」，「後五年期」，即接近2030年後才有望紓緩市民的居住困境，但屢被批評有關計劃「篤數」、「存在水份」，即將接棒的李家超政府能否成功「出招」拆解房屋亂象，達成中央「消滅劏房」的目標，成為外界的焦點。