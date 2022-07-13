特區護照｜90萬人過期　入境處護照流動車出動　10分鐘即完成續證

疫情持續兩年多，港人外遊機會減少，不少市民的特區護照過期也不自知。入境處推出兩部「特區護照流動申請服務站」，即日起走遍全港18區，處理市民護照申請，連同即場拍照及填表大約10分鐘完成，約五個工作天便可領取新護照。



入境處指出，現時流通的有效特區護照逾520萬本，另外有90多萬本在2020年起已過期，提醒市民盡早處理，以免將來開放旅遊後出現阻滯及延誤。



前香港代表花式滑冰運動員馬曉晴Maisy Ma，示範在「特區護照流動申請服務站」申請護照。（梁鵬威攝）

入境處「特區護照流動申請服務站」由即日起至9月走訪全港18區，今日會停泊灣仔電腦城及大埔富善邨善美樓，流動站每日上午10時至下午6時提供服務，市民只需攜帶身份證，在流動站內拍照，透過信用卡在網上繳交申請費，即可完成申請。

約五個工作天可領取新護照

流動站同一時間可以處理3至4個申請，大約10分鐘便完成，市民可獲贈小禮品，一般在遞表後五個工作天便可領取新護照。流動站亦設有關愛服務，有專人協助長者及行體不便市民處理申請，市民如以實體表格申請，可使用投遞箱繳交申請表格。市民亦可透過互聯網或入境處流動應用程式。

入境處助理處長（個人證件）樊曉聲呼籲市民，盡早辦理護照申請。（梁鵬威攝）

不少國家要求護照有6個月以上有效期才能入境

助理處長（個人證件）樊曉聲表示，現時流通的有效特區護照超過520萬本，截至今年6月底，約有90多萬本特區護照於2020年至今年6月期間過期而未更換，他提醒，不少國家要求護照有6個月以上的有效期才能入境，為免日後一窩蜂出現阻滯，市民宜預留充足時辦理申請，現時入境處每日可以處理3,000至4,000個申請。