通關｜何栢良料變種BA.5成主流　三個條件下可放寬入境檢疫至3+4

民建聯立法會議員何俊賢昨日（3日）表示確診，他曾於國家主席習近平6月30日訪港與各界人士合照期間參與其中，但港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（4日）認為何俊賢傳播風險微乎其微。何栢良又指，BA.4/5變種病毒逐漸成爲主流，若周邊地區流行的病毒株與本港相同，加上輸入個案重症比率低，有空間調整入境人士爲三天酒店檢疫加四天居家隔離。



何俊賢昨日在社交媒體表示，於7月2日進行檢測證實確診，已通報政府相關部門並根據「隔離令」自我隔離，現時身體情況尚可，又指在6月30日的檢測樣本為陰性，7月1日樣本是極低傳染性的低病毒樣本，定性為不確定，但為保公眾安全，並無參與7月1日的活動。

何栢良指回歸活動各人戴KN95 何俊賢傳播風險微乎其微

何栢良表示，相信播毒風險微乎其微，並解釋指，何俊賢6月30日的核酸檢測為陰性，由於核酸檢測靈敏性高，相信即使當時已帶有病毒，但病毒量和傳染性都相對低，加上會面當日各人都是戴較高規格的KN95口罩，故此傳播風險較少。

BA.5變種病毒逐漸成爲主流 未來數周個案料顯著上升

何又指，BA.5變種病毒逐漸成爲主流，預計未來幾星期，相關個案亦會顯著上升，並取代BA.2.12.1，而輕症或無病徵個案會進一步增加，若周邊地區流行的病毒株與本港相同，輸入個案重症比率低，有空間調整入境人士的酒店檢疫安排，可由七天酒店檢疫，改爲三天酒店檢疫加四天居家隔離。