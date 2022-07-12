第八輪檢疫酒店｜增香港萬麗海景、荃灣悅來酒店　最快周三可預訂

政府今日（12日）公佈，新增兩間第八輪指定檢疫酒店計劃的酒店，包括灣仔的香港萬麗海景酒店，以及荃灣的悅來酒店，料可額外提供約1,500間酒店房。兩間酒店將分別由明日（13日）和7月19日開始接受預訂。



兩酒店可提前運作

政府又指，為應付需求，早前公布的其中兩間第八輪指定檢疫酒店，包括汀蘭居、香港太子酒店，可分別提前於7月15日及7月25日開始運作，並由7月13日起接受預訂。

而今次新增的悅來酒店，亦可於7月25日起提前運作，令七月底的房間供應共增加約1,600間。

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第八輪指定檢疫酒店計劃在8月1日至10月31日期間推行。政府於6月16日公布首批名單，並於同月24四日公布新增三間酒店。連同今日公布的酒店，第八輪指定檢疫酒店共有67間，將提供約25,500間房間。