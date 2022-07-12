丹拿花園、雋悅等16地點污水呈陽性　政府派29萬套快測包促自檢

本港新冠肺炎疫情反彈，各區亦出現確診個案。港府今日（12日）公布，因應北區、東區及元朗區共14個屋苑及大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續相關地點的居民、清潔工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及的屋苑及大廈包括清河邨、丹拿花園、港運城、雋悅及天悅邨等。



▼7月11日 部份污水陽性的屋苑及大廈▼



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當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。涉及的屋苑及大廈包括：

．北區 — 清河邨、祥龍圍邨及彩園邨

．東區 — 丹拿花園、港運城、錦屏樓、雋悅、佳翠苑、曉翠苑及模範邨

．元朗區 — 俊宏軒、天悅邨、天澤邨及天恩邨

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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當局強調，市民使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼

