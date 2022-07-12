疫情｜臨時醫院留院病人突破300　盧寵茂：會按情況啟用治療中心

​醫務衞生局局長盧寵茂今日（12日）視察位於亞博館內的新冠治療中心及臨時檢疫中心，以及「臨時醫院」北大嶼山醫院香港感染控制中心，他指出，本港現時每日確診個案接近3,000宗，臨時醫院留院病人已突破300名，醫管局會按疫情發展，在短時間內啟用如新冠治療中心。



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盧寵茂、醫管局主席范鴻齡和行政總裁高拔陞視察由醫管局管理的新冠治療中心（亞洲國際博覽館）中央指揮中心及工作站，隨後到亞博館三號館，由社會福利署管理的臨時檢疫中心，並由衞生署提供醫療支援，為被界定為密切接觸者而須接受檢疫的安老院及殘疾人士院舍的院友提供24小時的照顧服務。他之後到北大嶼山醫院香港感染控制中心，巡視實驗室及控制中心。

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盧寵茂：若感染繼續上升，對醫療系統構成嚴重壓力

盧寵茂表示，現時香港每日確診新冠肺炎個案接近3,000宗，北大嶼山醫院香港感染控制中心的留院病人亦已突破300名，若整體感染情況繼續上升，必然會影響醫院的工作量和服務，以及對醫療系統構成嚴重的壓力，甚至令非新冠病人未能得到適時的治療。

盧寵茂續指，醫管局已制定不同應變方案，可按疫情發展在短時間內啓用如新冠治療中心（亞洲國際博覽館）等治療設施以應付需求，「但我們寧可是備而不用，而不要用而不備」，政府必須針對保護一些重點場所，包括醫院、隔離設施、安老院及殘疾人士院舍等，以防止疫情在這些場所大規模爆發。

他強調，核酸檢測是找出確診者的重要手段，現時除要求所有安老院及殘疾人士院舍員工每天進行快速抗原測試外，亦需要定期進行核酸檢測，從而更全面保護長者。此外，政府會繼續要求高風險高暴露的人士進行定期檢測，包括醫管局所有員工和檢疫中心員工等。

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