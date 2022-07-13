新巴城巴合併｜港府擬准城巴車資密密加　運輸署：加幅調低易接受

行政會議昨日（12日）同意明年7月1日起，將新巴併入姐妹公司城巴，專營權續期至2033年。合併後其中一大關注點為會否加價，政府提交的文件透露，會考慮容許營辦商作出更頻密，但幅度較小的票價調整。

運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍今早（13日）於電台節目表示，過去20年，新巴城巴只加價兩次，每次加幅都較大，認為如增加次數，但每次調低加幅，或會令市民更易承受。城巴於同一節目指，暫時未有申請加價的時間表，但坦言難以再重演20年只加兩次價情況。

合併後另一重點為路線重組，李萃珍表示，現時兩巴有不少路線相似，以前往北角為例，目前有多條路線，但走線有不同，日後整合後，可能開設「特快線」，更快到達目的地，提升競爭力。



▼7月12日 匯達交通公布新巴及城巴合併▼



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李萃珍今早於港台節目《千禧年代》表示，在經過鐵路發展及不同原因下，港島區專營巴士未必再需要分為兩個專營權，認為合併後對巴士公司有幫助，可提高服務質素，亦紓緩擠塞問題。

城巴企業傳訊經理曾安廸亦於同一節目表示，合併後可更靈活調配資源及人手，例如現時如新巴壞車，要由車廠調派另一輛新巴接載乘客，即使有城巴經過都不能協助；合併後則可互相協助。

運輸署李萃珍︰合併路線後擬開設「特快線」

談及路線重組，李萃珍表示，相關規劃屬於該署恆常工作，一直都會諮詢不同意見，並會把關減低對市民影響。她舉例稱，原本有兩三條線往北角，一條行走告士打道，另一條行軒尼詩道，在重組路線後，可能會開設特快線，20分鐘便到達目的地，毋須再花過往的45分鐘，藉此改善質素，提升競爭力。

運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍（資料圖片／梁鵬威攝）

城巴企業傳訊經理曾安廸亦於同一節目表示，會與運輸署商討重組路線，未有實質計劃，但例如部份路線相若，載客率同樣不足，便可加以整合，之後不再是各自每20分鐘一班，而是合二為一，每10分鐘一班。

價錢方面，當局透露會考慮容許營辦商，作出更頻密，但幅度較小的票價調整，以更好地管理乘客的期望。李萃珍表示，過去20年，新巴及城巴只曾加價兩次，其中一次相隔十多年，加幅因而較大，市民未必能接受。她續指，巴士公司每年都要考慮薪酬調整，油價亦會有影響，如每次能適量調整追回成本，票價加幅較細，市民或更容易接受。

新巴城巴企業傳訊經理曾安廸（中）（資料圖片／梁鵬威攝）

曾安廸亦指，目前巴士公司收入已無法支持運作，最近三年已凍薪，而且油價上升，難以再重演20年只加兩次價情況。不過他亦指，暫時未有申請加價的時間表。

合併後港島區路線准許票價上限大升 運輸署認日後開辦新線會用新收費

另外，車費等級表亦會合併，城巴港島區路線的票價上限上升。李萃珍強調，現有路線的收費不會受影響，但假如日後開辦新線，則會用新收費。她強調，加價與否與專營權合併無直接關係，反而有助減低成本。曾安廸則指，合併後不會有龐大收益。

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