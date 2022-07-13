變種BA.4/5｜錄15宗無源頭個案　留醫患者破千　醫管局：令人憂慮

香港疫情持續橫行新增3,154宗確診，包括58宗疑染BA.2.12.1個案，另涉24宗懷疑變種BA.4或BA.5個案，當中15宗源頭未明。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，現時於公立醫院留醫的確診患者增至1000人，且新近入院人數增加，情況令人憂慮，醫管局將會留意住院情況，並加強調動隔離病床、人手及調整服務，確保公院有足夠設施及人手照顧確診病人，亦會制定應變及後備方案，包括考慮向社署取回現時用作暫托中心的兩個亞博館展館。醫管局亦將於短期內加強員工核酸檢測安排，以減低病房感染風險。



朗屏8號出現懷疑BA.4或BA.5個案。(資料圖片)

錄82宗變種病毒感染 24宗屬變種BA.4/5個案

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3,154宗新增確診個案中，共有58宗疑染BA.2.12.1變種病毒分支，當中40名患者無源頭，及18宗個案與先前個案有流行病學關聯。

無源頭個案分布港九新界 包括貝沙灣、太古城及麗港城等

懷疑BA.4或BA.5個案則合共增加24宗，當中15宗是本地無源頭感染，分布於荃灣翠景臺、馬鞍山海栢花園、太古城雅蓮閣、太古城天星閣、元朗朗屏8號、土瓜灣農圃道、天水圍天富苑賢富閣、彩虹彩輝邨彩華樓、藍田麗港城14座、觀塘順利邨利康樓，貝沙灣8座、鰂魚涌柏蕙苑康柏閣等。另有9宗與其他個案相關。

變種病毒的新亞型變異株BA.2.75，據報已先後於美國、澳洲、德國、英國、加拿大等10個國家，出現確診個案，張竹君指本港會留意世界衛生組織最新建議。

醫管局何婉霞：入院人數增加好多 情況令人憂慮

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，現時於公立醫院留醫的確診病人升至1000人：「新入院人數增加好多，情況令人憂慮。」她表示，醫管局將會留意住院情況，並加強調動隔離病床、人手及調整服務，確保公院有足夠設施及人手照顧確診病人。

第五波疫情期間，多間公立醫院爆棚，深水埗明愛醫院在急診室外露天區域設置隔離區，讓疑涉新冠肺炎的病人等候。（余俊亮攝/資料圖片）

她續說，由於社區確診個案增多，且出現源頭不明傳播鏈，遂會繼續加強病人及員工檢測，包括日前公布的院舍康復病人出院核酸檢測安排；現時所有醫管局員工須每日進行快速測試，她提到，醫管局將於短期內加強員工核酸檢測安排，尤其是需要照顧體弱、易受感染病人的員工，以減低病房感染風險。

至於會否向社署取回亞博兩個展館作社區治療之用，何婉霞表示，醫管局會根據預測包括病人住院時間長短估算，亦會視乎病床使用率及走勢等微調應變方案，亞博館則是其中一個後備方案。

伊利沙伯醫院病房及放射治療部出現確診個案。（羅國輝攝）

伊利沙伯醫院骨科病房兩名員工確診

另外，伊利沙伯醫院骨科病房兩名員工確診，連同兩名於本周日及周一（10日及11日）已公布的確診病人，該病房至今累計兩名病人及兩名員工確診，正接受隔離治療，目前病情穩定。相關病房已停收新症及探訪安排，並已進行徹底清潔。同一醫院的放射治療部則有七名員工，分別於上周六及本周一（9日及11日）期間先後確診，包括五位護士及兩名醫生，所有涉事員工於工作期間有穿戴合適裝備，目前正接受隔離，部門運作不受影響。當局正調查其緊密接觸者追蹤及流行病學關連調查。

▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



+ 2

.▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼

