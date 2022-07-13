白石角雲滙兩座大廈強檢　政府突擊檢查揭10人無檢測5人各罰$1萬

疫情持續，大埔白石角雲滙10座及11座周日（10日）因污水呈陽性而被納入強制檢測公告，檢測限期昨日（12日）屆滿，大埔民政事務處聯同大埔警區和衞生署，今日（13日）早上在該兩幢大廈就強檢執法，發現有10人無檢測，佔整體被查核人士5%。政府人員向他們發出強檢令，其中5人更被罰款一萬元。



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政府早上約7時半起派員在雲滙10座及11座的出入口，查核住戶的檢測結果證明，住戶須出示在限期內的檢測結果電話短訊或相關證明才可獲放行，行動中，200名受檢人士被查核，其中10名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強檢令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中5人處定額罰款一萬元，不遵從強制檢測令即屬犯罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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政府表示，感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫，強調將會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告，並警告任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款一萬元，並會收到強檢令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強檢令即屬犯罪，並可罰款5萬元及監禁6個月。

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