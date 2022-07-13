第五波｜首5月陸路跨境貨運按年跌一半　3月貨物貿易額減624億元

第五波疫情影響跨境陸路運輸，運輸及物流局以書面回應議員質詢時透露，今年首五個月的陸路跨境貨運量，較去年同期跌約51%；三月的貨物貿易總額按年下跌7.4%，減少約624億元。當局又指，在2月28日至6月30日期間，香港各陸路口岸成功阻截1,212宗初步陽性，或不確定個案的跨境貨車司機進入內地。



運輸及物流局書面回應立法會議員質詢，交代跨境貨運的情況。今年一月的陸路跨境貨運量達168.9萬公噸，但隨第五波疫情爆發，二月開始急跌，三月時只餘下39萬公噸，到5月疫情回穩才升至61.9萬公噸，僅及一月時的三成半。

運輸局續指，受疫情和環球經濟放緩影響，本年首五個月的平均整體陸路跨境貨運量、空運及水運貨量，與去年同期相比，分別錄得51.0%、7.9%及6.4%的跌幅。

海、陸、空路的貨運情況（立法會文件）

另外，深圳市人民政府由本年3月14日起，在深圳口岸實施陸路跨境運輸集中接駁的安排。運輸局指，當月香港的貨物貿易總額按年下跌7.4%，減少約624億元，當中陸運貨值按年下跌49.4%，減約1,847億港元。由於陸路運輸受阻，部分貨物改以水路運輸，故水運貨值比去年同期升56.9%，增加約635億元；空運貨值亦同樣錄得16.4%的升幅，增加約587億元，抵銷了陸路運輸受阻的部份影響。

本港累計阻截1,212宗初陽或檢測結果不確定跨境貨車司機到內地

不過運輸局亦指，近月的跨境貨車流量，已逐漸回升至今年二月第五波疫情初期每日平均接近9,000車次的水平。

另外，運輸署自2月28日起，在各陸路口岸安排專人，為跨境貨車司機做快速測試，結果呈陰性才可進入內地。截至6月30日，香港各陸路口岸已成功阻截1,212宗初步陽性或不確定個案的跨境貨車司機進入內地。