碧堤半島、又一居等19地點污水陽性　政府派21萬套快測包自行檢測

香港疫情反彈，各區出現確診個案。港府今日（13日）公布，因應荃灣區、深水埗區及葵青區共19個屋苑及大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續相關地點的居民、清潔工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及屋苑及大廈包括碧堤半島及又一居等。



▼7月13日 部份污水陽性的屋苑及大廈▼



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當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。涉及的屋苑及大廈包括：

荃灣區 — 碧堤半島、海韻花園、縉皇居、海韻臺及深井村

深水埗區 — 又一居、大坑西邨、又一村花園、瑰麗新村、海棠苑、玫瑰苑、白田邨、李鄭屋邨、麗閣邨及麗安邨

葵青區 — 瑞景大廈、金石樓、金祿樓及光輝樓

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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當局強調，市民使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼

