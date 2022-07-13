澳門停市｜19人違防疫令　有人落街除口罩吸煙　緩刑兩年罰款一萬

澳門停市禁足今日（13日）踏入第3日，應變協調中心今日至少發出588次勸喻，檢控6宗個案，累計檢控19宗，其中一人涉嫌沒有佩戴口罩街上吸煙，被法院判監禁5個月，緩刑兩年罰款一萬元，是澳門首宗無戴口罩罪成個案。



▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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在公共地方閒坐、散步或跑步同被檢控

澳門自本月11日實施停市禁足至今，暫定七日。首三日已發出588次勸喻，檢控6宗個案，累計19宗個案被檢控。檢察院共接獲16宗涉嫌違反防疫措施案件，涉及外出時沒有佩戴口罩、佩戴不符合標準的口罩，或非必要性在公共地方作出閒坐、散步或跑步等行為等。

檢察院已將其中三名嫌犯移送初級法院以採用簡易訴訟程序即日審理，其中兩案有兩名嫌犯因「違反防疫措施罪」罪名成立，一嫌犯被判處五個月徒刑緩刑兩年，緩刑條件為一個月之內向特區支付一萬元；另一嫌犯被判處四個月徒刑，緩刑一年。

四管混樣樣本呈陽性 一對夫婦確診

檢察院已將其中三人送往初級法院審理，有兩人「違反防疫措施罪」罪名成立，一人被判囚五個月緩刑兩年，緩刑條件為一個月之內向政府支付一萬元；另一人被判囚四個月，緩刑一年。

澳門正進行第8輪全民核酸檢測，有600,444人次已採樣，其中439,889人次檢測結呈陰性，累計共有四管混樣樣本呈陽性，當中兩管已確認陽性，為一對夫婦；一管沒有發現陽性人士，該管CT值39.75，其中一人曾從中高風險地區回澳，不排除復陽個案；餘一管仍然在跟進中。

▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼



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澳門衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，過去一、兩日新增的陽性個案以及社區個案有所下降，昨日社區新增十例，可以顯示多項綜合措施成效，但她提醒市民不能掉以輕心，由於現時社會仍有隱性傳播鏈，由於病毒傳播快，可以在好短時間內令病例倍增。她希望市民堅持所有的防控措施，盡快進一步降低個案。她稱政府將因應疫情變化，綜合評估，相信很快會公佈稍後的整體防疫措施。