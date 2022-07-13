澳門疫情｜增32宗陽性　21宗紅碼區揪出　第8輪全民檢測3樣本陽性

澳門疫情持續，停市7日今日（13日）踏入第三日，確診個案仍未止。新型冠狀病毒感染應變協調中心公布最新再發現32宗陽性個案，當中21宗在紅碼區及醫學觀察酒店揪出。至於昨日（12日）啟動的第8輪全民核酸檢測，截至今早8時，累計有3管混樣樣本呈陽性。



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，自6月18日起計，累計共有1,615陽性個案，而24小時內新增的32宗陽性個案，包括於紅碼區及醫學觀察酒店的21宗，屬於管控中發現；涉密切接觸者有5宗、全民核酸及重點人群則發現4個案、其他人群有2宗，屬社區發現。

流行病學調查共跟進19,956人

此外，截至今早8時，通過流行病學調查共跟進19,956人，其中核心密切接觸者3,110人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）11,080人，次密切接觸者935人，一般接觸者254人，陪同人員766人。

3個管混樣樣本呈陽性 涉及檢測站已完消毒續開放

應變協調中心又表示，第8輪全民核酸檢測於昨早9時開始，截至今早8時，累計有3個管混樣樣本呈陽性，採樣地點和時間如下：

北安客運碼頭檢測站/7月12日約10:07；

聖若瑟教區中學第二校檢測站/7月12日約14:12

澳門大學檢測站/7月12日約15:12

應變協調中心指，上述檢測站均在嚴格遵守各項防疫指引的前提下為市民進行採樣，目前各站已完成清潔消毒並繼續開放。