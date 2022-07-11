澳門停市｜905人違禁令　治安警傍晚檢控街跑男及無罩講電話男

澳門疫情持續，澳門今起工商業場所停運7天，當地警察總局警務聯絡及公共關係處處長張健欣表示，截至今午3時，當局共發出905宗勸喻，首階段未有人士被檢控，勸喻的內容主要是涉及在公共地方跑步、在公園閒坐等非必要活動。



澳門治安警晚上表示，為落實特區政府疫情防控措施，警方持續派員在本澳各區巡查，截至今晚9時，已對兩宗個案作出檢舉。



▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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被捕青年為內地僱員及越南籍男子

治安警公布，傍晚約6時45分，警員於殷皇子大馬路截獲一名正在跑步的中國籍男子，年約30歲，持外地僱員身份認別證。經調查，其承認由澳門近高士德區住所出發跑步至氹仔後再折返。

今晚約7時20分，警員於大三巴巡查期間，發現一名閒坐在石級使用電話，沒有佩戴口罩的越南籍男子，年約30多歲，持外地僱員身份認別證。

上述兩名人士涉嫌違反《傳染病防治法》第三十條「違反防疫措施」，案件將移交檢察院偵辦。

▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼



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新增59宗確診

澳門昨日（10日）合共新增59宗確診，自上月18日起累計1,526人染疫。第七輪全民核酸檢測昨日開展，截至今早（11日）8時，累計共有12管混樣樣本呈陽性。

澳門應變協調中心表示，昨日24小時內合共新增59宗確診，包括紅碼區及醫學觀察酒店42例，屬於管控中發現；密切接觸者6例、全民核酸及重點人群發現的陽性7例、其他人群有4例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,526例。

▼7月9日 澳門宣布7.11起禁足7日後市面情況▼



澳門警察總局警務聯絡及公共關係處處長張健欣表示，截至今午3時，當局共發出905宗勸喻，首階段未有人士被檢控，勸喻的內容主要是涉及在公共地方跑步、在公園閒坐等，其次是外出時沒佩戴好口罩、沒佩戴符合規定的口罩，或放狗等非必要活動。

▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼



他又強調，當局首階段對違反措施人士採取勸喻形式，各部門將加強社區宣傳和巡邏執法行動，並對任何違反防疫措施的人士作出直接的檢控工作，又提醒須嚴格配合防疫措施，留在住所。