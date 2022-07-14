12港人中6人認潛逃　指示到台自首便會獲協助　4人需付15萬潛逃費

12港人涉前年偷渡時於內地水域被截獲，9人返港後被控妨礙司法公正罪，當中6人今（14日）在西九龍法院（暫代區院）承認控罪。案情指，涉案潛逃計劃周詳和具組織，參與者在計劃中各有分工，有人負責分別指揮協調，部份被告有金主資助潛逃，亦有4人需付15萬「潛逃費」，計劃亦包括駕車接載、購買物資及設備、及出走出前提供「安全屋」等。案情另指，共犯之一的’喬映瑜，曾吩咐他們到達台灣後先向陸委員會自首，便會獲得協助。案件押後至明續。



6名今天認罪的被告：廖子文（18歲，無業）、鄭子豪（19歲，技術員）、張俊富（24歲，學生）、張銘裕（21歲，運輸工人）、嚴文謙（22歲，學生）及郭子麟（19歲，學生）。另一同案被告李子賢(32歲，測量員)原本亦會認罪，但他因被列為緊密接觸者仍在隔離，今未能出庭應訊，其答辯將於明天處理。

其中兩被告的案件已處理

另兩名被告：黃臨福(17歲)，早前已認罪，並就意圖而企圖縱火、妨礙司法公正等罪被判入教導所；另一被告黃偉然(30歲)，承認製造爆炸品罪被判囚20個月，妨礙司法公正罪則獲法庭存檔不予起訴。

12港人其中8人去年3月在內地刑滿後被遺返香港。(資料圖片)

各被告均涉不同刑事案件

案情指，各被告在案發前均有案件在身，廖子文、鄭子豪涉制作汽油彈；張俊富、張銘裕、嚴文謙涉管有爆炸品及無牌管有槍械；郭子麟則涉參與暴動，他們均獲法庭准予保釋，自2020年8月起開始先後未有依期到警署報道，法庭因此發出拘捕令。

另有多人疑參與策劃潛逃

控方指，涉案潛逃計劃周詳，亦具組織，被告廖子文與喬映瑜、男子「廢中」、女子「Benz 姐姐」及女子「恩典」等，事前曾多次會面商討潛逃計劃，最終決定由鄧棨然購買一艘船作潛逃，因成事機會最高。此外，他們在計劃中各有分工，分別指揮協調、資助潛逃費用、駕車接載各人，及購買物資及設備等，在逃走前並有提供藏匿的「安全屋」。

出發當日兵分多路到布袋澳

2020年8月23日，喬通知各被告正式出發，包括6名被告在內的12名潛逃者，兵分多路前往布袋澳，在喬指揮眾人搬物資上船後，由鄧駕駛快艇逃離香港，惟他們稍後非法進入內地水域時，被中國執法機關拘捕。

4人需付15萬潛逃費

被告在警誡下承認，鄧棨然曾指潛逃費用由「Benz姐姐」支付，「表哥」亦有提供資助；張俊富、張銘裕、嚴文謙事前獲安排在大埔參加快艇課程，直至喬決定由鄧駕駛快艇才中止學習；張俊富、張銘裕、嚴文謙、郭子麟須支付15萬港元作「潛逃費」；喬吩咐他們到達台灣後，先向台灣大陸委員會自首，接待者自然會提供協助；廖子文被要求交出出生證明和法院文件等，以幫他在台灣獲得疪護；喬在出發前提醒眾人，若被執法機關截停查問，便假稱正前往釣魚。

案件明續。

案件編號：DCCC 570/ 2021