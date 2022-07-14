藝術館首展40幅巴洛克藝術名畫　港產藝術家二創唐伯虎點秋香呼應

香港藝術館本月中起舉行「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」，首次展出來自意大利卡波迪蒙特博物館外借的40幅那不勒斯珍藏，包括有提香、安尼巴萊．卡拉奇、阿爾泰米西婭．真蒂萊斯基等大師級作品，另有香港藝術家周俊輝以本土視點出發，以作品與巴洛克經典進行跨時代對話，包括二創港產片《唐伯虎點秋香》對對聯場面，以玩味方式呼應德‧里貝拉創作的「阿波羅和瑪爾敍阿斯」。



香港藝術館本月中起舉行「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」，首次展出來自意大利卡波迪蒙特博物館外借的40幅那不勒斯珍藏。（歐嘉樂攝）

疫情下漫遊香港，同樣可欣賞歐洲名畫風采。卡波迪蒙特博物館（Capodimonte) 首次與香港藝術館合作，在香港舉辦展覽，展出館藏四十件意大利那不勒斯珍貴畫作，包括十六至十七世紀大師提香、安尼巴萊．卡拉奇、阿爾泰米西婭．真蒂萊斯基等作品，題材涵蓋宗教、聖人、神話人物、靜物及風景，包括由維努斯蒂創作、臨摹米開朗基羅的「最後的審判」、艾爾‧葛雷柯的「吹著餘燼的男孩」以及德‧里貝拉的「阿波羅和瑪爾敍阿斯」，另有女畫家阿爾泰米西婭‧真蒂萊斯基的「友弟德和使女割下敖羅斐乃的頭顱」等。

重現17世紀歐洲生活變化

孕育自文藝復興晚期的巴洛克藝術，於17世紀風行歐洲，其畫作以色彩明快見稱，並強調光影變化。香港藝術館館長（學習及國際項目）羅欣欣表示，十七世紀的巴洛克藝術起源自意大利，上承文藝復興時期，下接古典及浪漫時期。經歷宗教戰亂動盪及瘟疫後，人民生活艱苦，教廷盼畫家以寫實手法呈現畫作，遂可見聖經人物生活化、包括其身穿平民裝束的一面。

香港藝術館總館長莫家詠表示，巴洛克藝術特色包括戲劇化及強烈光影等，她形容猶如沉浸式體驗的始祖，「好似同觀眾融為一體，似由畫框跌出嚟咁。」

由馬會贊助的「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」展覽，明天起於香港藝術館對外開放，至11月2日止，標準票為10元、優惠票半價，另設團體票，收費7元，持博物館通行證則可免費進場。香港藝術館逢周四休息。