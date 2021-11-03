藝術館「#物色—館藏文物的色彩美學」周五亮相　「五正色」劃展區

香港藝術館由周五（5日）起至明年3月30日，會增設「#物色——館藏文物的色彩美學」新展覽，公眾可以免費入場。是次展館首度以中國古代五大類顏色劃分展區，每個展區亦以代表人品的方式帶領觀眾了解文物背後的歷史及文化。



展覽以中國古代五大類顏色為主題，將展區劃分為青、赤、黃、白、黑，稱為「五正色」的區域。（曾凱欣攝）

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展覽以中國古代五大類顏色為主題，將展區劃分為青、赤、黃、白、黑，稱為「五正色」的區域，以顏色為切入點，展出300多件香港藝術館的中國文物藏品，包括陶瓷、漆器、絲織品、玻璃、玉器等，並以五位歷史人物秦始皇、宋徽宗、明代永樂帝、清代乾隆帝和大臣郎廷極，為各顏色代表「KOL」，介紹當代皇帝如何影響器物的色彩。

展覽以中國古代五大類顏色為主題，將展區劃分為青、赤、黃、白、黑，稱為「五正色」的區域。（曾凱欣攝）

展館展出明黃色帝后衣服

香港藝術館一級助理館長（中國文物）麥詠雯介紹時指，黃區以清代乾隆黃及乾隆帝為代表主題。早在明代，皇室已禁止平民穿著黃色，一直沿用至清代，乾隆時期更加進一步將黃色細分成不同等級，顯示不同皇室成員的身分地位。其中展覽展出明度最高的「明黃色」服色，並為帝后專用的服色。

黃區以清代乾隆黃及乾隆帝為代表主題。（曾凱欣攝）

80多件展品由私人收藏家捐贈

展館內亦展出80多件由私人收藏家、敏求精舍會員鍾棋偉捐增的文物，包括在紅區展出名為「郎紅釉觀音尊」的陶瓷。麥詠雯指，清朝的陶務官郎廷極燒製出一種高溫紅釉瓷發色，濃豔似剛凝固的牛血，故被稱為「郎窰紅」。

有份捐出文物的鍾棋偉分享指，個人習慣收集同類型、相同形狀的瓶器，得知藝術館以顏色為主題劃分展館時，覺得概念非常新穎和特別，故亦樂意捐出文物。雖然捐出大量文物，但他笑指，「冇話捨唔捨得，都係身外物」。

有份捐出文物的鍾棋偉（右）分享指，個人習慣收集同類型、相同形狀的瓶器，得知藝術館以顏色為主題劃分展館時，覺得概念非常新穎和特別。（曾凱欣攝）

展館以多種現代手法呈現文物

展館除了以顏色及代表人物作為展區「KOL」等現代手法吸引觀眾眼球外，亦在每區配合顏色放置現代藝術作品。香港藝術館總館長莫家詠指，過去藝術館以年代或單色器物的排序方式排列展品，今次展館期望透過新方法想概念，推廣藝術普及化，並從而讓公眾了解每年文物背後的文化史。

她又指，為配合藝術館在2019年完成的翻新工程重開後的新路向，「諗咗一系列展覽」，今次展覽是其中之一，並已策劃多年。