超級月亮｜今晚舉頭望全年最震撼滿月　專家教最佳觀賞時間與角度

香港上空近月出現不同天文現象，今晚（13日）更有全年最大的「超級月亮」supermoon上演。太空館表示，今晚超級月亮2022將比月亮最細時大14%，即使「肉眼睇分別唔係好覺」，但用相機影拍攝就可能比較到。超級月亮今日下午5時許最接近地球，至周四（14日）凌晨2時38分會最圓最大。



近日天朗氣清，太空館預計市民可觀賞到一個「好靚」的超級月亮，建議市民可在今晚7時半至8時觀賞：「無論影相或肉眼觀賞，都係最適合時間。」太空館解釋因月出後月亮位置較低，有建築物等作襯托，視覺上月亮會較大。太空館又指，由於月亮十分明亮，故料市民一抬頭向上望天即可見到。



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今晚是月球全年最接近地球一晚 月亮直徑最大可差14%

根據天文台資料，由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球有時會較接近地球，如果滿月在月球行到距離地球最近的一點時發生，月亮看起來便會比較大，俗稱超級月亮，而今晚月球將會是全年最接近地球，故可欣賞到全年最大滿月。

香港太空館一級助理館長陳俊霖表示，地球觀賞到最大和最小的滿月直徑可相差14%，不過強調「肉眼睇分別唔係好覺，用相機影拍埋就可能比較到。」而月份之間差別則更小，或只相差1%，故今年6月亦曾出現超級月亮。

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今晚7時月出 周四凌晨2時38分現最圓滿月

天文台預料今日天晴酷熱，陳俊霖料市民可觀賞到一個「好靚」的超級月亮。他指月球於今日下午5時6分最接近地球，不過本港要至晚上7時才月出，至周四凌晨2時38分則是最圓的滿月。

太空館陳俊霖教路：7：30至8：00 PM為最佳賞月時間

陳又稱坊間流傳月亮愈低感覺上愈大，故最佳觀賞超級月亮的時間為7時半至8時「月亮升出嚟無耐，較接近地平線個陣。」他解釋因屆時月亮光度不算太光，顏色亦會偏橙色，加上「有啲建築物、海同山做襯托，視覺上會覺得（月亮）大小小。」

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全晚只要抬頭望天就見到 11.8將上演全年唯一月全食

至於觀賞地點方面，陳俊霖笑言今晚天氣好，「要睇都好容易」，指市民7時半後全晚只要抬頭望上天就見到。明年最大的超級月亮則會在8月出現，屆時月球會比今次更接近地球。他又推介今年11月8日上演的全年唯一一次月全食，形容：「係今年重點天文現象，到時月亮顏色會有轉變。」