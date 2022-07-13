超級月亮｜尖沙咀海傍直擊全年最大滿月　市民舉手機相機拍攝

今年「超級月亮」今晚（13日）上演，在地球上看到的滿月，比平日見到的大7%。今晚本港天朗氣清，太空館指月球於今日下午5時06分最接近地球，不過本港要至晚上7時才月出，但至周四（14日）凌晨2時38分也是全年最大滿月一刻。有市民到尖沙咀海傍賞月，紛紛舉起手機或相機拍攝。



太空館建議最佳觀賞超級月亮的時間為晚上7時半至8時，即「月亮升出嚟無耐，較接近地平線個陣」，並解釋因屆時月亮光度不算太光，顏色亦會偏橙色，加上「有啲建築物、海同山做襯托，視覺上會覺得（月亮）大小小。」

▼7月13日 市民追看今年超級月亮＠尖沙咀▼



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市民海港城平台賞巨月

根據天文台資料，由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球有時會較接近地球，如果滿月在月球行到距離地球最近的一點時發生，月亮看起來便會比較大，俗稱「超級月亮」。今日農曆六月十五日，是月球全年最接近地球日本，故可欣賞到全年最大滿月，比平日見到的滿月大7%。

▼7月13日 市民追看今年超級月亮＠中環▼



《香港01》記者於尖沙咀海傍直擊超級月亮現身情況，於約晚上7時月出時，天空有雲稍阻擋月亮身影，只可在雲隙中賞月。其後月亮衝破雲朵，高掛夜空，不但又圓又大，而且十分明亮。

超級月亮現象亦吸引不少市民舉手機或相機拍攝，於海港城平台，多名市民聚集在欄杆前，紛紛以電話拍攝下超級月亮身影。

▼2021年5月26日，本港上空出現「超級血月」▼



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明年超級月亮8月出現 比今次大

香港太空館一級助理館長陳俊霖表示，地球觀賞到最大和最小的滿月直徑可相差14%，不過強調「肉眼睇分別唔係好覺，用相機影拍埋就可能比較到」，而月份之間差別則更小，或只相差1%。

至於觀賞地點方面，陳俊霖指今晚天氣好，「要睇都好容易」，指市民7時半後全晚只要抬頭望上天就見到。明年最大的超級月亮則會在8月出現，屆時月球會比今次更接近地球，在地球看起來更大。

▼7月11日 天晴酷熱氣溫創今年新高▼

