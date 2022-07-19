直擊｜嘉湖山莊變劏房屋苑　窗台擺煮食爐加抽氣扇　租客可用會所

港人住屋環境惡劣，劏房問題更由國家領導人提出要求政府盡力解決。不過，劏房除了在市區舊樓出現，原來早已殺入傳統藍籌大型屋苑。

《香港01》記者發現，天水圍嘉湖山莊近日有不少劏房招租，日前更實地視察其中一個租盤，發現一個實用面積約630呎的單位，被分間成幾個劏房出租，在約100呎的房間，設獨立「廚廁」，租金6,000元，業主友人形容已是最大的房間之一。

業主友人亦透露，除了上述單位外，業主在嘉湖山莊亦有另一單位，並以同樣方式出租。而上述單位與坊間一般劏房有別，每戶租客均可獲發一張會所證，可享用會所設施。



天水圍嘉湖山莊景湖居有約100呎的劏房出租，房內再分間出廚廁，月租約6,000元。（香港01記者攝）

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《香港01》發現，天水圍嘉湖山莊近日有不少疑似劏房招租，現時至少有4間，分佈在不同座數，包括景湖居、賞湖居、樂湖居，租金介乎5,000至6,000元，其中有單位更懷疑在廚房內分間出廁所及浴室。

記者日前以租客身份預約參觀其中一個位於景湖居的租盤，當日並非由業主或經紀帶領，而是業主的友人。就現場所見，該單位屬中高層三房600多呎單位，分間成4至5間劏房。該房間只得約100多呎，她形容已是最大的房間之一，月租約6,000元，水電費另計。

「廚房」用窗台及木條支撐

該房間內，額外設有廁所浴室，旁邊另設小型「開放式廚房」，安裝了洗手盤、抽氣扇。廚房底部由窗台及木條支撐，業主友人強調裝置很「隱陣」，住客要自行購置電磁爐煮食。走廊則放置雪櫃及洗衣機，供各戶租客共用。

她指，所有房間毋須共用廁所，有部份可使用單位原有的浴室，有部份則在房內位置額外間出廁所。她又透露，單位的上手租客是兩父子，一年死約到期後便搬走。

疑由客廳劏出

資料顯示，涉事單位實用面積630呎。根據大廈平面圖，記者參觀的房間疑由原來的客廳分間而成。而對面的另一房間，亦懷疑由飯廳或廚房間出，該友人形容該房間面積更細，放置大床後，並無空間擺放衣櫃，現由一對夫婦承租。

可使用會所

業主友人又指，每戶租客將獲發一張會所證，租戶可享用會所或穿梭巴士，會所設施包括泳池、健身室、溫習室等。

賞湖居亦有另一單位

而除了上述單位外，業主在嘉湖山莊賞湖居亦懷疑經營另一劏房。在睇樓當日，記者原定打算一同參觀該單位，惟該友人稱已被人快速承租。她說，預計內地學生恢復來港上課後，單位會更搶手，故呼籲記者盡快做決定。