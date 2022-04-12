直擊「上床下廁」80呎劏房　開放式獨立廁所　鄰居：曾有夫婦租住

香港房屋問題嚴重，不少劏房環境惡劣，生效數月的劏房租管仍被詬病未能全面保障租客。《香港01》記者發現，近日有出租的劏房採用「複式」設計，單位「上床下廁」，廁所位處睡床的正下方，而且了無遮擋，屬另類「開放式」廁所。有鄰居更透露，曾有夫婦租用該單位，惟私隱及衛生程度成疑。

業主卻透露，單位極為搶手，更指單位已被「火速租出」。



深水埗有劏房設計「用盡空間」，在睡床正下方擺放廁所，網上招租時標明「房內帶私人洗手間」。（香港01記者攝）

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聲稱可養貓

深水埗有劏房近日在網上招租，列明單位面積約80呎，並「房內帶私人洗手間」，「可飼養貓隻」，租金約2,999元。

記者到現場觀察，發現網上的圖片並非現場單位，但設計類似，同樣是「下廁上床」。就現場所見，該劏房位於深水埗一幢舊樓，一個單位至少被分間成3間劏房，劏房「一眼望晒」，上方是睡床，正下方為廁廚。不過，其廁所無阻擋或任何間隔，除了私隱問題外，估計住戶如廁時，氣味或難以阻隔。

門後設花灑洗澡

該劏房內的床下設有抽氣扇，帶領記者睇樓的鄰居表示，床下的「工作枱面」可放置小雪櫃、電子爐煮食。不過，由於空間細小，煮食時料與了無遮擋的廁所極接近。而房門後則放置了花灑洗澡，同樣無間隔，但花灑上方已是床板，是另類「乾濕同室」。

單位內有兩扇窗，屬「明廁」設計，但睡床將窗戶分間開，上方備有冷氣機及電視。至於洗衣機、微波爐則放置在走廊，須與其他住戶共用。

深水埗有劏房近日在網上招租，單位面積約80呎，表明可養貓。（網上截圖）

曾有夫婦入住 記者視察後已出租

有鄰居表示，該單位的上手租客因想「租大啲」而搬走，而單位至少已有兩手租戶，過去亦曾有夫婦入住，「以前有住客兩個瞓都得。」該鄰居又指，此單位未算最細，但已被出租，「有一個再細少少。」而在記者睇樓約2.5小時後，該劏房已火速被出租。按網上招租的貼文時間推算，即不足10日已被有人承租。

「根本唔適合人住」

全港關注劏房平台成員陳穎彤坦言，雖然近年越來越多見閣樓劏房，但廁廚與睡床共室甚少見，直言環境並不人道，甚無尊嚴，「好離譜…根本唔適合人住。」她說，即使不談衛生問題，由於床下便是煮食空間，質疑防火是否安全。

陳穎彤又指，即使劏房租管已實施，但當中並無規管劏房環境，強調住屋標準同樣重要，但現時坊間不少業主「無王管」，「只係講租務管制係唔夠，一定要對症下藥改善住得差、住得細問題。」陳續指，現時公屋輪候冊冗長，劏房市場熾熱，不少單位呎租可媲美豪宅，但環境甚差。她舉例指，若市區劏房要有獨立廁所，並有少許活動空間，月租已要5,000元。