澳門疫情｜增31宗陽性、累計1,675宗　第9輪全民檢測逾37萬人陰性

為應對疫情，澳門已連續第五天停工停運，但確診個案仍未清零。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（15日）公佈，昨日24小時內新增31宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店20例，屬於管控中發現密切接觸者2例、全民核酸及重點人群發現的陽性7例、其他人群有2例，屬社區發現；自6月18日起累計共1,675例。



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中心又指，截至今早上8時，通過流行病學調查共跟進20,529人，其中核心密切接觸者3,053人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）11,277人，次密切接觸者1,121人，一般接觸者254人，陪同人員772人。

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已進行至第9輪的全民核酸檢測於昨日早上9時開始。截至今早上8時，已採樣454,304人次，其中379,717人次已獲陰性檢測結果，累計共有6管混樣樣本呈陽性。