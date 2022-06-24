$1萬失業金｜2萬宗不獲批個案上訴成功　申請覆檢7.8死線前須提出

【1萬元臨時失業支援／臨時失業支援不獲批/失業支援上訴／失業救濟金熱線】政府早前推出「臨時失業支援」計劃，向合資格業人士發放一萬元，有申請遭拒人士批評當局未寬鬆處理申請，又不設上訴機制。政府發言人今日（24日）指，計劃設覆檢機制，截至昨日（23日）更有兩萬宗經覆檢後獲批的個案，至今計劃共批出約34萬宗申請，呼籲有意提出覆檢的申請人，於7月8日或之前致電熱線1836128提出覆檢要求。



發言人表示，當局在審批時貫徹寬鬆處理的原則，並解釋不少申請最初被拒是由於沒有提供足夠的資料，或未能在指定時間內補交資料，已行使酌情權，容許申請人在限期後補交資料，並安排專人電話聯絡申請人，盡快補充資料完成覆檢。



▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



政府推出的1萬元臨時失業支援計劃，共收到約47萬宗，遠超當局最初預計的30萬受惠人數。工會及勞工界過去接到不少申請遭拒人士的求助，當中有些申請人因一兩日散工、或並非於指定處所工作受停業影響，令申請遭拒，質疑當局根本未有寬鬆處理申請。當局初時亦未公開談及覆檢機制，後來在回覆傳媒及議員查詢時，方提及覆檢機制。

當局稱審批寬鬆 差一兩日始滿失業30天要求會酌情處理

政府發言人今日指，當局審批時貫徹寬鬆處理的原則，會就合適個案行使酌情權，如差一兩日才滿30天失業或停工要求、曾從事散工等的申請人，只要符合其他申請條件，均可獲發資助。在計算收入上，當局亦採用寬鬆的方法計算。

13萬宗不獲批個案 涉未交足夠資料或未能在指定時間補交

截至昨日，已有兩萬個經覆檢後獲批的個案，計劃已批出約34萬宗申請，遠超原來預算的30萬宗。最初43萬宗申請有13萬宗不獲批，發言人提到，部份申請人是因為沒有提供足夠的資料，或未能在指定時間內補交資料，而令其申請遭拒。

大幅增加熱線人手 3分鐘內有專人接聽

發言人稱，當局已行使酌情權，容許申請人在限期後補交資料。在接獲申請人提出覆檢要求後，當局亦會安排專人以電話主動聯絡申請人，從對話中直接取得補充資料，盡快完成覆檢。而計劃代理人自5月20日起，已大幅增加服務熱線的人手，目前致電熱線，三分鐘內便有專人接聽。

政府發言人籲有意覆檢者7月8日或之前致電1836128

發言人又指，代理人將於本周內將工會和團體轉介的餘下覆檢申請交予當局；同時呼籲希望覆檢的申請人在7月8日或之前致電熱線1836128提出覆檢要求。

▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼

