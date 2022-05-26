院舍法例修訂｜安老業界憂床位租金大增50%更難請人　缺600名護士

政府日前提出修例建議，從八方面提升安老院及殘疾人士院舍質素，包括住客人均樓面面積由最少的6.5平方米增至9.5平方米。安老事務委員會委員李輝今早（26日）於港台節目表示，擔心此舉勢令床位租金大升，舉例指如一間院舍月租45萬元，原有100個宿位，不計其他成本，每個床位原本所攤分的租金為4,500元，但在增加面積的新規例下就要減少床位至68個，單計每張床位的租金就要即時大增至約6,600元，增幅近5成。她續指，部份長者本身並無親人，依靠綜援，政府須承擔額外成本。



李輝今早於港台節目《千禧年代》表示，調高住客的最低樓面面積，即意味提高服務質素，涉及資源成本上升，床位租金勢必增加。她續指，基於面積限制院舍只可扣減床位再增加租金，例如一間院舍月租45萬元，原本提供100個宿位，每個6.5平方米，每個宿位所擹分的租金為4,500元；但新修例下，只足夠容納68個床位，每個床位的租金需調升至約6,600元，升幅達47%。她表示，有部份院友可能為領取綜援的獨居長者，政府須考慮當中涉及的額外成本。

安老事務委員會委員、院舍營運者李輝。（資料圖片/梁鵬威攝）

業界指「有錢都請唔到人」

另外，在新修例下，以高度照顧院舍為例，雖然護士或保健員的當值比例不變，惟每日當值時間由現時11小時增至13小時。李輝提到，現時業界難以聘請前線護士、護理員，直言「有錢都請唔到人」。她續指，新修例下更加難以聘請員工，「一個員工點會同你返13個鐘啊」。她表示，雖然政府有批准外勞，但周邊地區人口老化，而且薪金已經提升，來港工作吸引力下降。她估計，業界仍欠約500至600名護士，以滿足新條例。