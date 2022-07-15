醫科生穿光時上衣集結　被指重犯機會高　官指過份武斷減刑至14月

中大醫科生2019年平安夜，在元朗形點商場參與「和你sing」活動時被捕，被裁定非法集結罪成，判監20個月。他稱以為集結已被警方瓦解，然而裁判官卻指他有裝備，及當時所穿的黑上衣印有「光復香港 時代革命」等字句，指他是「核心滋事分子」而重判他，故就其定罪及判刑提上訴。高院法官陳仲衡今(15日)下判辭指，醫科生留在現場沒有離開，認為他是有意圖參與集結，然而裁判官單憑上衣上的字句，便認為上訴人重犯機會高，亦過於武斷，故維持醫科生的定罪裁決，但准減刑至14個月。



上訴人張家齊，被裁定非法集結罪成，指他於2019 年12月24日，在元朗 YOHO MALL 形點一期內參與非法集結。

張被捕時有防毒面罩等裝備

張指原審裁判官錯誤裁定他參與的意圖，指警方曾撤離，他有合理理由認為非法集結已經被警方瓦解。陳官認為，張當時身處商場，即使見到警方曾撤離，亦不可能認為非法集結已被瓦解。警員及後重返商場的二樓並作推進，人群開始逃跑，張仍留在現場，且張當時身上有防毒面罩、頭盔、護目鏡、3M手套等裝備。

指張圖參與商場的非法集結

此外，張當時所穿的黑上衣，亦印有「光復香港 時代革命」和「Major in Revolution Rioters University」的字句。陳官認為，根據案中證據，唯一合理的推論，是張有意圖參與商場內的非法集結，因此駁回其定罪上訴。

憑上衣字句認為重犯機會高過於武斷

判刑方面，原審裁判官因張所穿黑上衣的字句，便認為其重犯的機會相當高。陳法認為文字內容，只反映張案發時或認同該些口號背後的思想。張未有出庭自辯，判刑前亦沒有替他索取任何報告，原審裁判官只憑其衣服上的文字，便認為張重犯機會高，未免過於武斷。

無證據支持張是滋事分子的看法

原審裁判刑時更基於張的裝束和用具，認為他是「核心滋事分子」，陳官認為並無證據支持原審裁判官的看法，亦指其量刑起點明顯過重，認為適當的量刑起點應為15個月監禁。因張是初犯，減刑1個月，最終刑期為14個月。

案件編號：HCMA484/2021