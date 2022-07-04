泰加暫停為所有8月或之後到期保單續保　未到期保單繼續生效

的士保險保費問題纏擾的士業界，泰加保險今年年初起，拒絕承接的士保險新單後。會計師行德勤早前獲保險業監管局委任為泰加保險經理，全面接管泰加的所有事務及資產。德勤今日（4日）表示，基於對泰加的經營及財務狀況的評估，由今日起，泰加將暫停為所有於2022年8月或以後到期的保單安排續保，包括的士及非的士保單。德勤續指，尚未到期的保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。



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泰加早前宣佈未能為於2022年2月至8月到期的的士保單安排續保。德勤今日發稿表示，基於經理對泰加的經營及財務狀況的評估，今日起泰加將會暫停為所有於2022年8月或以後到期的保單（包括的士及非的士保單）安排續保。

將預留足夠時間向保險代理及保單持有人發出書面通知

德勤續指，泰加將在這些保單到期前，預留足夠時間向保險代理及保單持有人發出書面通知，以便受影響的保單持有人，將保險轉移至其他保險公司承保。另外，尚未到期的保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期；泰加亦會繼續處理所有有效保單的索賠，保單持有人可通過現有渠道，向泰加提交索賠申請。

至於本月到期的保單，德勤指，如保單持有人或保險代理已收到泰加發出的續保邀請，又有意接納，可在原有保單到期日或之前，將已填妥的續保通知書、連同其他所需文件，及足夠保費交予泰加處理，泰加會繼續為其安排續保。

保監局將協助受影響的士及小巴轉保

此外，考慮到維持的士和公共小巴服務的重要性，保監局將協助受影響的的士和公共小巴保險保單持有人，將保險轉移至其他保險公司承保。