深圳灣核酸檢測須預約首日　有昨陽今陰內地客再闖關失敗：很沮喪

深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統周四（14日）推出，首批必須預約才可檢測旅客今早（15日）抵達深圳灣口岸。雖然預約安排其中一個目的是減省等候檢測時間，疏導人流，但正午時間，口岸排隊人流未見明顯減少，只是人龍消散得比過去數日快，旅客需出示預約短訊或截圖，並且要符合相關時段才能進入檢測區。



在個多小時觀察中，多人沒有預約欲「闖關」結果失敗而回。其中，一名今早從內地來港的內地人，原打算即日來回，當他在深圳灣關口準備過關及檢測時，才獲工作人員告知要出示預約短訊：「檢測我沒有問題嘛，但不知道要先預約，有點為難。」由於未有安排在港住宿，欲回內地又不獲放行，他大嘆：「不知道怎麼辦。」



▼7月15日 深圳灣口岸過關情況▼



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深圳灣人流未見明顯減少 提早到達亦須按預約時間檢測

記者中午到深圳灣視察，新安排下人流未見明顯減少，不過人龍的消化速度較日前快了很多。提前到達到市民需先在巴士站位置等候，到相應時段才可排隊進行檢測，大部份市民均有預先預約，不過仍有未有預約的市民到場「摸門釘」。

內地健康驛站預約「過期」 今無法預約深圳灣核酸檢測

其中，內地人彭先生透露昨在深圳灣即場核酸檢測陽性，因不能即日再檢測，所以離開深圳灣，到今日檢酸檢測結果為陰性後，今日再到深圳灣欲回內地。不過在新安排下需要預約核酸檢測，而預約時需提供內地健康驛站號碼，但彭的健康驛站是昨日的，登記時被告知日期不符而未能成功登記。

昨核酸檢測陽性後離開深圳灣 內地人彭先生：之前第二日陰性就獲放行

彭先生表示，早前有不少人在深圳灣即場核酸檢測陽性，第二日再到關口得到陰性結果，都會獲得放行。他認為自己屬於特別例子，因他是預約不到，加上驛站很難搶，所有手續重新來一次要很長時間才可以回到內地，他解釋本打算回內地慶祝朋友結婚，重新搶一次驛站必定趕不及，加上今次回內地是提早半個月開始準備，所以感到很沮喪。

原打算即日往返未有在港安排住宿 內地客：不知道要預約

孫先生今早從內地來港，打算即日來回，正當他在深圳灣關口準備過關回內地時，被工作人員要求出示預約短訊。不清楚發生甚麼事的他在記者解釋後才得知要先預約才可進行核酸檢測，再取得陰性證明才可過關，直指新措施很麻煩：「做檢測我沒有問題，先預約才可檢測有點為難。」他又表示由於本打算即日來回，所以未有安排住宿，現在不讓他回內地，令他不知道怎麼辦。

▼7月15日 深圳灣口岸即場核酸檢測陽性旅客由專車送往社區隔離設施▼

