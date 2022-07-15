深圳灣口岸加強防疫措施　今早至少兩人檢測陽性送往隔離設施

《香港01》記者早前在深圳灣口岸發現有即場核酸檢測陽性旅客，自行拆下紅色手帶，乘公共交通工具離開，事件曝光後引起關注，當局在昨日（14日）才宣布，即日起加強防疫措施，在口岸即場核酸檢測呈陽性的人，會即時獲發隔離令並由專車安排入住社區隔離設施。記者今早（15日）到口岸視察，一個早上已發現至少兩名檢測呈陽性市民須送往社區隔離設施。



▼7月15日 深圳灣口岸即場核酸檢測陽性旅客由專車送往社區隔離設施▼



現時經深圳灣口岸北上，須離境前即場核酸檢測陰性，陽性人士須戴上紅色手帶。記者早前到口岸視察，發現有人獲發紅色手帶後，因未能「自行想辦法點對點」回家，最終拆下手帶坐巴士離開。據衛生防護中心早前所講，深圳灣口岸每日有不多於5人即場核酸檢測呈陽性或不確定，他們獲發手帶後，要自行在網上呈報，並安排點對點交通回家。

▼楊先生檢測陽性至自行離開的過程▼



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事件曝光後引起關注，公眾關注這些陽性人士自行回家，會增加播疫風險。當局日前已表示留意到相關情況，昨日（14日）正式公布，即日起加強深圳灣、機場及港珠澳口岸措施，所有檢測陽性人士會安排專車送往隔離設施，而居家隔離確診者則由7月15日起需要佩戴電子手環。

記者今日（15日）再到深圳灣口岸視察，目撃有兩名檢測結果為陽性的市民及一名檢測結果為不確定的市民，在衞生署人員向他們進行簡報後，被安排到隔離帳篷等候，約一小時後有抗疫專車接送他們到社區隔離設施。

▼7月15日 深圳灣口岸過關情況▼

