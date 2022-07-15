悅海華庭、大埔中心、啟德1號等20處污水陽性　獲派27.5萬快測包

本港疫情反彈，政府今日（15日）表示，因應南區、大埔區及九龍城區多個地點污水樣本檢出陽性，將向當地居民、清潔員和物業管理員工派發合共約27.5萬個快速抗原測試包，供其自行檢測。涉及地點包括多個私人住宅，包括悅海華庭、南區．左岸、大埔廣場、新峰花園、龍譽、啟德1號等。



▼7月15日 部份污水呈陽性地點▼



+ 2

環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行檢測，發現以下三區多個地點的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，將向當地居民、清潔員和物業管理員工派發合共約27.5萬個快速抗原測試包，供其自行檢測。

涉及地點包括：

．南區 — 漁安苑、悅海華庭、深灣軒、鴨脷洲中心、金發大廈、南區．左岸、百良大廈、華富（一）邨及華富（二）邨

．大埔區 — 大埔中心、大埔廣場及新峰花園

．九龍城區 — 嘉匯、啟朗苑、龍譽、啟德1號（I）、啟德1號（II）、煥然壹居、德朗邨及啟晴邨

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



+ 5

當局提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

而以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。