安心出行｜專家倡用驗證碼綁定推實名制　需上網功能長者或有困難

本港疫情持續，政府研究在「安心出行」手機應用程式加推「紅黃碼」，識別確診者及入境檢疫人士。創新科技及工業局局長孫東昨（15日）稱，明年二月電話卡實名制後，「安心出行」自然有實名功能。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，或需要求用家以手機驗證碼方法綁定「安心出行」App，而其手機亦必須具備上網功能，才能做到「變紅變黃」的功能，惟現時仍有市民不懂使用智能手機或上網功能，例如不少長者用的手機只使用安心出行，並無上網功能。



▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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方保僑接受香港電台節目《千禧年代》訪問時表示，以手機實名制做安心出行實名推「紅黃碼」，必須要更改程式軟件，首先需綑綁手機號碼，相信可透過向電話號碼發送驗證碼並綁定「安心出行」App的形式實施。

他指出，若要帶「紅黃碼」變色功能，用家手機必須有上網功能，「一路唔上網係唔會變色，拎狀態時候先會變色」，但仍有市民不懂使用智能手機或上網功能，例如一些長者雖然有手機，但只會用安心出行，並無上網功能。

方保僑表示，若要帶「紅黃碼」變色功能的話，用家手機必須有上網功能。（資料圖片）

方保僑又預計，推實名制後，若用家曾與高風險人士出入場所，用家因此需做強制檢測卻未有在限期內做，當局或可直接致電用家提醒其做檢測，又或通過警方向電訊商申請該電話號碼的位置，現時警方在查案及追查失蹤人士亦用同樣方法，相信是其中一個可行方法。