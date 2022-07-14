強制檢測｜70地點上榜　包括藍田壽司郎、沙田第一城譚仔三哥

疫情持續升溫，政府周四(14日)深夜發出強制檢測公告，將70個地點納入強制檢測名單。由於有陽性個案曾到訪，當中有11間食肆，包括藍田啟田商場壽司郎、沙田置富第一城譚仔三哥米線、馬鞍山新港城中心肯德基家鄉雞、機場一號客運大樓離港層麥當勞等均榜上有名。

至於住宅方面，則有59幢大廈上榜，包括太古城雅蓮閣及天星閣、半山干德道百事樓B座、貝沙灣8座、跑馬地比華利山F座等。



▼7月14日強制檢測公告▼



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根據強制檢測公告，任何人士若在指定期間曾到訪有關地方，須於周五(15日)或周六(16日)之前，接受核酸檢測。

在強檢名單中，有不少處所曾確診患者到訪，當中食肆11間，較知名是藍田啟田商場壽司郎、沙田置富第一城譚仔三哥米線、馬鞍山新港城中心肯德基家鄉雞、機場一號客運大樓離港層麥當勞，其中位於機場的麥當勞及can.teen，分別有不同時段和日子都有確診者到訪。

至於洪福邨洪盛樓、洪塱樓，以及大圍美田邨美麗樓，亦因為污水樣本呈陽性而納入強檢公告內。

而曾有確診患者到訪的住宅，則遍布港九新界，中產屋苑太古城有兩座大廈上榜，分別是雅蓮閣和天星閣。港島半山干德道37號一百事樓B座亦上榜，豪宅屋苑、薄扶林貝沙灣8座亦曾有患者到訪。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月15日)▼



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政府提醒，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。