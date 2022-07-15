疫情．7.15｜增3574宗　St. Catherine's幼稚園校巴變疫車

本港今日（15日）新增3,574宗確診，包括216宗輸入，死亡個案多5宗。學校呈報增323宗。九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園(九龍塘羅福道)有校車司機及保母確診，7名司機及1名保母疑一起食午飯感染，其中一架校車有2學童及1保母中招，乘搭該校車26名來自不同班級學生需停課一星期。



政府已改善各口岸包括深圳灣、機場及港珠澳大橋口岸等措施，檢測陽性離境者安排，如在口岸核酸檢測為陽性，會即時獲發隔離令並安排入住社區隔離設施。至於居家隔離確診者，今日起要戴電子手環。



深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統

前往內地或澳門的特別檢測須知

昨日疫情總覽：

▼7月15日強制檢測公告▼



+ 6

【23:17】醫務衞生局公布強制檢測公告，總共有79處上榜。其中18處為食肆，將軍澳都會駅商場連中三元，場內元気寿司、豪宴海鮮酒家及金記冰室同事上榜，涉及日期為7月10日下午及7月11日上午及下午。銅鑼灣登龍街魚鮮生刺身專門店是港島唯一上榜的食肆。在指定時段在場人士需於明日或後日（16日或17日）前往進行核酸檢測。

大家樂啟德晴朗商場及九龍灣啟業商場分店都納入強檢名單，九龍城衙前塱道泰皇閣泰國菜館及龍崗道潮州合成甜品，都有確診者曾光顧而上榜。深水埗西九龍中心譚仔雲南米線、紅磡紅磡廣場稻香和尖沙咀藍馬商業大廈鳥語都榜上有名。

其他上榜食肆有茶果嶺麗港城商場意樂餐廳、大圍新田村銀泉茶餐廳和積富街大利茶餐廳、沙田置富第一城日牛涮涮鍋專門店和新城市廣場春水堂、元朗安寧路好景樓新駿皇窩心小棧；另香港國際機場抵港層啟翔二職員餐廳也納入強檢，涉及7月10日及11日中午及7月13日早上。

因而居民染疫而納入強制檢測的大廈有57幢，如油麻地窩打老道8號1座、將軍澳峻瀅 5 座、半山區干德道56A號蔚華閣、藍田滙景花園7座、茶果嶺麗港城18座、沙田城門之源 2 座、 觀塘凱滙 5 座等。在7月9日至15日期間，曾身處上述大廈超過兩小時，都需要檢測。

▼7月15日強制檢測公告詳情▼



+ 18

【22:18】疫情持續，衞生署衞生防護中心今晚（15日）更新有患者居住的大廈名單，新呈報2,035幢確診大廈，有不少豪宅上榜，例如深水灣道61-63號、山頂The Mount Austin 5座、中半山地利根德閣3座、馬己仙大廈，以及大潭的紅山半島7座、陽明山莊5座。



在逾2,000幢確診大廈中，當中以沙田區最多，共佔200幢；其次是元朗區及觀塘區，分別有183幢及180幢。

+ 2

▼7月15日 經深圳灣口岸過關預約核酸檢測網上系統今啟用▼



+ 12

【17:20】本港疫情反彈，政府今日（15日）表示，因應南區、大埔區及九龍城區多個地點污水樣本檢出陽性，將向當地居民、清潔員和物業管理員工派發合共約27.5萬個快速抗原測試包，供其自行檢測。涉及地點包括多個私人住宅，包括悅海華庭、南區．左岸、大埔廣場、新峰花園、龍譽、啟德1號等。

▼7月15日 部份污水呈陽性地點▼



+ 2

【16:54】BA.2.12.1個案新增38宗，包括19宗有流行病學關連個案，當中19宗本地暫無源頭，懷疑BA.4或者BA.5新增20宗，其中有8宗與其他個案相關，12宗本地無源頭。

【16:52】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，由於社區感染個案上升，為進一步保護，會加強員工檢測，下星期一起，負責照顧風險高病人的員工除每日快測外，每星期多做2次核酸檢測，包括化療、放射治療、腫瘤科、血科、血液透析、護養病房、精神科、器官移植科，會派樣本包予員工，返工時交醫院，安排檢測，由於核酸檢測靈敏高，額外做可以有效搵到病毒量低個案，有助保護風險高病人，減院內傳播。

【16:45】學校呈報323宗，有148間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議以下學校的個別班級停課一周：

1)元朗激活幼稚園 K2 4D班有23學生其中4人確診

2)天主教總堂區學校(中西區)3C班20學生有3人中招

3)救世軍中原慈善基金皇后山學校(粉嶺)3D班有23人其中3人中招

4)九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園(九龍塘羅福道) 有校車司機及保母確診，有7名司機及1保母一齊食午飯，其中一架校車2學童、1司機、1保母中招，校車有26個學生，是下午班，26學生需停課一星期，來自不同班級。

【16:40】以下院舍出現確診個案：

1)祟德安老院東分院

2)安心居(元朗)1院友感染

3)屯門友愛護老1院友確診

4)仁濟護養院宥 1院友受1工作人員確診

5)靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍有1院友確診

6)保良局鄭翼之中心有1員工感染

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增3574宗確診，包括216宗輸入，死亡個案多5宗。

【16:11】深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統周四（14日）推出，首批必須預約才可檢測旅客今早（15日）抵達深圳灣口岸。雖然預約安排其中一個目的是減省等候檢測時間，疏導人流，但正午時間，口岸排隊人流未見明顯減少，只是人龍消散得比過去數日快，旅客需出示預約短訊或截圖，並且要符合相關時段才能進入檢測區。

【16:08】《香港01》記者早前在深圳灣口岸發現有即場核酸檢測陽性旅客，自行拆下紅色手帶，乘公共交通工具離開，事件曝光後引起關注，當局在昨日（14日）才宣布，即日起加強防疫措施，在口岸即場核酸檢測呈陽性的人，會即時獲發隔離令並由專車安排入住社區隔離設施。記者今早（15日）到口岸視察，一個早上已發現至少兩名檢測呈陽性市民須送往社區隔離設施。

【15:07】食環署發言人今日（15日）表示，由於有食環署人員經檢測後對新冠病毒呈陽性，該署位於花園街123號A花園街市政大廈八樓的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）須暫時關閉。預計於清潔消毒完成後，今日下午稍後時間會逐步恢復服務。有關個案涉及食環署一名助理文書主任，最後上班日期為昨日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【10:53】日本6月放寬旅客入境限制，香港日本旅遊團相繼出發。由「旅遊達人」項明生籌辦、團費接近30萬元的45天日本環島遊將於今早（15日）啟程，有18名團友參與。有團友稱因為疫情，已有兩年多無到過日本旅遊：「反正都去，不如一次過去耐些。」隨著Omicron變種BA.5蔓延，日本新冠疫情再次燃燒，但團友表示不擔心當地可能出現的第7波疫情，因已打三針，主辦方亦稱會呼籲團友要做好防疫措施。

▼7月15日 45天日本環島遊出發▼



+ 3

【10:52】為應對疫情，澳門已連續第五天停工停運，但確診個案仍未清零。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（15日）公佈，昨日24小時內新增31宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店20例，屬於管控中發現密切接觸者2例、全民核酸及重點人群發現的陽性7例、其他人群有2例，屬社區發現；自6月18日起累計共1,675例。

【09:23】本港疫情持續，政府研究在「安心出行」手機應用程式加推「紅黃碼」，識別確診者及入境檢疫人士。創新科技及工業局局長孫東昨（15日）稱，明年二月電話卡實名制後，「安心出行」自然有實名功能。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，或需要求用家以手機驗證碼方法綁定「安心出行」App，而其手機亦必須具備上網功能，才能做到「變紅變黃」的功能，惟現時仍有市民不懂使用智能手機或上網功能，例如不少長者用的手機只使用安心出行，並無上網功能。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



+ 2

【09:00】大埔富亨邨亨裕樓今早完成圍封強檢，其間1043人士接受檢測，當中發現34宗陽性檢測個案和九宗檢測結果為不確定的個案。

【07:35】屯門湖景邨湖翠樓今早完成圍封強檢，共有約1770人接受了檢測，當中共發現 14 宗陽性檢測個案。

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼



+ 8

▼7月14日 百到消費券秘書處查詢喪失資格▼



▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼



+ 1

▼7月10日起強制檢測公告▼



+ 44

▼7月14日 「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」開幕儀式▼

