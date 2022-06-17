房署指26%申請人第三次揀樓始接受　特快公屋編配2000伙下月推出

房屋委員會今日（17日）舉行公開例會，是身兼主席的運輸及房屋局局長在政府換屆前，主持的最後一次公開例會。

房屋署署長王天予回應有委員提出，削減公屋輪候人士的編配次數，她認為，約47%申請者在首次編配已接受單位，故認為建議無助降低公屋輪候時間，並指公屋單位空置有許多原因，並不如外界所言未有善用公屋，而為兇宅等不受歡迎單位而設的「特快公屋編配計劃」將於下月舉行，會推出約2,000個單位，冀能加快公屋單位流轉。



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26%第三次揀樓才決定上樓

房屋署署長王天予逐一回應委員的建議和查詢。資助房屋小組主席黃碧如建議削減公屋輪候人士的編配次數，王表示，在2017/18至2021/22年度，平均約有47%申請者接受首次編配，27%接受第二次編配，而在最後的第三次編配才決定「上樓」的申請人只佔26%，認為建議在短期內無助降低輪候時間。他表示，惟若能加快流程，讓排序較後的申請人能提早獲得首次編配機會，署會將會仔細分析。

公屋回收單位接受率只34%

對於有指多達800間公屋被空置，王天予表示，公共屋邨有不時有住宅單位回收，在成功編配前會出現短暫空置情況，例如等候編配者回覆、翻新單位、集合單位作邨內調遷等，故空置單位數字每日都有變化。

她又指，回收單位的接受率只得34%，全新單位亦只得70％，「呢啲單位唔係任由空置不作編配，相反只係編配過程之中尚未有人入住。」

一般家庭公屋輪候時間升至6.1年，再創23年來新高，成為房委會委員關注的重點。（資料圖片）

420名非長者單身人士首季獲安排上樓

王天予又透露，今年度的兇宅等不受歡迎單位的「特快公屋編配計劃」將於下月舉行，涉及約2,000伙，預料會在9月讓申請者自行揀選單位。

王天予又提到，雖然今年首季的一般申請者公屋輪候時間再創新高，惟同一時間有大型公屋項目落成，6,000宗一般申請人和420宗非長者單身人士獲安排上樓，強調並非「細數」。

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陳帆臨別感言：覓地應「迎難而上」 加快上樓

政府即將換屆，運房局局長陳帆在會議結束前發表臨別感言。他表示，房屋是重要的民生議題，房委會一直在公營房屋供應方面肩負重要使命，感謝委員一直出謀獻策，努力回應市民的住屋需要。根據今年3月預測，他在任的五年間，房委會公營房屋建屋量達9.3萬伙，未來亦覓得330公頃土地，以興建33萬伙公營房屋，連續兩年達到《長遠房屋策略》目標。他寄語房屋署的同事，雖然在覓地建屋的過程會遇到不同挑戰，但應「迎難而上」，讓輪候人士盡快上樓。

有傳陳帆不會在下一屆政府留任，他散會後主動與房委會委員寒暄、自拍留念，並與各委員大合照，為其在現屆政府最後一次主持公開例會畫下句號。