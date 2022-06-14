倡推「公屋樓花」未落成先編配　公屋聯會：向輪候戶派定心丸

候任特首李家超於政綱提出「公屋提前上樓計劃」，公屋聯會則倡議以公屋樓花方式，為輪候戶提前編配。

公屋聯會常委胡綽謙今日（14日）於港台《千禧年代》受訪時表示，提早編配可向公屋輪候戶派發「定心丸」，有助他們及早規劃未來生活。



公屋輪候時間一直上升。（資料圖片）

候任特首李家超的「公屋提前上樓計劃」，容許輪候公屋者提早入住配套設施未完全落成的屋邨，以加快上樓進度。公屋聯會近日提出多項建議，包括以公屋樓花形式，容許輪候公屋3年或以上申請者提早編配，及提早2至3年簽署租約，以向基層派發定心丸，有望可縮減約半年的行政編配時間。

胡綽謙指，公屋樓花的概念，雖然不會縮短公屋輪候時間，但他們於前線工作時，留意到不少公屋輪侯戶放棄首次編配，「佢住開大埔，突然派去屯門，一下子要改變生活圈有困難，唔適應」，若未落成已確認編配，則如同派發定心丸，可提早規劃未來居住配置，包括為子女轉換校網，以及靈活調動工作安排等，「可以早啲適應。」

公屋聯會建議政府重啟私人參建居屋，更應進一步寬減補地價，以鼓勵發展商釋放私人土地興建資助房屋。（資料圖片/林穎嫺攝）

根據最新數字，一般家庭公屋輪候時間長達6.1年，創下23年新高。他指，公屋聯會亦倡議優化及善用空置公屋單位，包括不受歡迎單位如凶宅或環境欠佳單位等，免租期可由半年延長至一年，或提供提早購買綠置居優惠等，增加吸引力等。他又建議，政府重啟私人參建居屋的同時，可進一步寬減補地價，以鼓勵發展商釋放私人土地興建資助房屋，加大公營房屋供應。