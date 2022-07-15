強制檢測｜增79處　涉都會駅商場3食肆　大家樂兩分店上榜

新冠肺炎疫情反彈，政府今晚（15日）發出強制檢測公告，多達75個處所納入名單。其中18個地點為食肆，包括啟業商場及晴朗商場兩間大家樂；將軍澳都會駅商場三間食肆，涉元気寿司、豪宴海鮮酒家及金記冰室；沙田置富第一城日牛涮涮鍋專門店亦上榜。此外，患者曾到訪或污水樣本呈陽性的大廈，共有57幢上榜，包括紅磡海濱南岸2座、觀塘凱滙5座、茶果嶺麗港城18座、將軍澳峻瀅5座及藍田滙景花園7座等。



公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪相關地點，須於明日或後日（16日或17日）接受核酸檢測。



▼7月15日強制檢測公告▼



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九龍中心譚仔雲南米線上榜

醫務衞生局公布最新有75個地點，曾有確診患者到訪，故被納入強檢公告。其中有18個地點為食肆，當中涉及兩間大家樂，位於九龍灣啟業邨啟業商場、九龍城晴朗商場。其他食肆則包括，西九龍中心譚仔雲南米線、沙田置富第一城日牛涮涮鍋專門店、紅磡廣場稻香、麗港城商場意樂餐廳等。

將軍澳都會駅商場將重災，涉及三間食肆，全部位於商場2樓，包括元気寿司、豪宴海鮮酒家及金記冰室。位於機場的啟翔二職員餐廳亦上榜。

觀塘凱滙5座、麗港城18座上榜

餘下57個地點為確診大廈，當中新界區佔22幢，九龍佔21幢，港島則佔10幢，離島佔3幢，包括香港仔中心海天閣、半山區干德道56A號蔚華閣、東涌映灣園悅濤軒9座、觀塘凱滙5座、茶果嶺麗港城18座、將軍澳峻瀅5座等。

此外，亦有長者院舍上榜，為小西灣老人日間護理中心，位於柴灣富欣花園停車場大廈地下。

4幢大廈污水樣本呈陽性

此外，亦有4個地點因污水樣本呈陽性，故同樣被納入強檢公告，包括元朗洪福邨洪歡樓、大圍美林邨美桃樓、北角模範邨民樂樓、屯門友愛邨愛暉樓。

▼7月15日強制檢測公告▼



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政府明日（16日）將於黃大仙竹園北邨、荃灣梨木樹邨及青衣長宏邨重開流動採樣站。位於洪水橋洪福邨的流動採樣站會延長服務日期至後日（17日）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。