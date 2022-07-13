強制檢測｜增74處　澳洲牛奶公司、利東商場大家樂及翠河燒味上榜

本港疫情持續，本港今日新增2,769宗確診。政府昨日(12日)將74個地點列入強制檢測名單，主要以住宅為主，其中大埔有6處上榜，情況較為嚴重。另外，屯門、將軍澳、馬鞍山亦各有5處上榜。

名單中有14處是食肆，全位於九龍及港島，當中包括油麻地澳洲牛奶公司和喜記路邊雞，紅磡黃埔天地美食坊逸逸居連續兩日上榜。

公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪以下相關地點，須於今日或明日（13日或14日）接受核酸檢測。



▼7月12日強制檢測公告▼



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上榜食肆全位於九龍及港島，當中包括油麻地澳洲牛奶公司和喜記路邊雞、旺角九龍餐室和LABEAT Restaurant & Bar；紅磡黃埔天地美食坊逸逸居連續兩日上榜；樂富廣場有兩間同時納入名單中，為Itamama Bistro和三和茶餐廳。其餘分別為黃大仙中心亞萊泰、油塘大本型元気寿司、灣仔瑞士咖啡室和五星茶餐廳、中環咪咪茶餐廳、以及鴨脷洲利東商場大家樂和翠河燒味。

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住宅方面，大埔上榜地點包括太和邨新和樓、富亨邨亨昌樓、明雅苑明昌閣、宏福苑宏盛閣、嵐山 6 座和富雅花園 3 座。其餘上榜住宅包括彩明苑彩貴閣、好運中心柏林閣、皇府山 5 座、兆禧苑順禧閣、長安邨安江樓和幸福邨福日樓等。

另外，有3個地點因污水樣本檢測呈陽性上榜，分別為馬鞍山錦英苑錦佳閣、利安邨利榮樓和鴨脷洲漁安苑瑚安閣。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至 2022 年 7 月 13 日)▼



三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因，而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士，不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。