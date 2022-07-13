強制檢測｜81處上榜食肆佔21個　涉迪士尼彗星餐廳、旺角RED MR

新冠肺炎疫情反彈，醫務衞生局發出強制檢測公告，將81個處所納入強制檢測名單。由於有陽性個案曾到訪，當中有20間食肆，包括迪士尼樂園彗星餐廳Comet Café 、金鐘遠東金融中心四季．悅、中環士丹利街小雨天、中環皇后大道中滿滿食堂等，旺角MPM商場的RED MR也上榜，是重推強檢後首次有卡拉OK上榜。



至於住宅方面，則有60幢大廈上榜，當中有尖沙咀The Austin 1座T1 、土瓜灣傲雲峰1座、馬鞍山迎海1期1座 、鰂魚涌太古城華山閣等；馬鞍山錦英苑錦達閣及恆安邨恆江樓因污水呈陽性。



公告列明，任何人士若在指定期間曾到訪有關地方，須於明日或後日（14日或15日）接受核酸檢測。



The ONE阿夫利拉麵等5油尖旺食肆上榜

在強檢名單中，有不少為陽性個案曾到訪的地方，當中食肆及卡拉OK共佔21間，主要集中於港九。油尖旺區共涉及五間食肆，包括尖沙咀旺記冰室 、尖沙咀金馬倫中心1樓南記粉麵、尖沙咀The ONE 2樓阿夫利拉麵、油麻地佐敦道青葉海鮮酒家等。

另外，位於旺角MPM商場的卡拉OK RED MR亦告上榜，指明日子及時段為7月8日下午18:30至晚上20:45。

▼7月13日強制檢測公告▼



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中環小雨天及滿滿食堂納入強檢

至於港島區，則有中環士丹利街小雨天、中環皇后大道中滿滿食堂 、金鐘遠東金融中心閣樓四季．悅 、鰂魚涌康怡廣場北座上海姥姥 、鰂魚涌太古坊栢克大廈東海酒家等。迪士尼樂園內的彗星餐廳Comet Café也上榜，涉及日子為7月11日下午17:15至18:30。

58幢「確診大廈」上榜 尖沙咀The Austin有居民中招

在住宅方面，則共有58幢有居民染疫的「確診大廈」上榜。其中新界區佔最多，包括馬鞍山迎海1期1座、馬鞍山雅景臺3座、天水圍嘉湖山莊景湖居8座 、將軍澳都會駅城中駅10座、大埔新峰花園21座等。

而港島區有13幢，包括鴨脷洲海怡半島御盈居、鰂魚涌太古城華山閣、鰂魚涌康怡花園F2座、半山區干德道36號慧明苑1座等。最後在九龍區的強檢地點，包括有土瓜灣傲雲峰1座、尖沙咀The Austin 1座T1等。

7月13日強制檢測公告。

政府又指，因應在馬鞍山採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告，分別是馬鞍山錦英苑錦達閣 、馬鞍山恆安邨恆江樓。

政府表示，強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測，已在各區設立流動採樣站，便利根據強制檢測公告的要求接受強制檢測，即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月14日)▼



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政府明日（14日）將於葵涌石蔭東邨重開流動採樣站；位於薄扶林華富（二）邨及荃灣梨木樹邨的流動採樣站會延長服務日期至7月15日（星期五）。