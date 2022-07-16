澳門疫情｜增31宗陽性、累計1,706宗　第10輪全民檢測今開始

澳門停市七日抗疫已近尾聲，預計18日凌晨零時解禁，惟新冠個案仍未清零。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（16日）表示，昨日24小時內新增31宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店18例，屬於管控中發現；密切接觸者1例、全民核酸及重點人群發現的陽性10例、其他人群有2例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,706例。



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截至今早上8時，通過流行病學調查共跟進20,994人，其中核心密切接觸者3,226人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）11,361人，次密切接觸者1,227人，一般接觸者254人，陪同人員776人。

應變協調中心表示，第9輪全民核酸檢測已結束，已採樣664,532人次，累計共有9管混樣樣本呈陽性，其餘呈陰性；目前已安排混樣陽性樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。

第10輪全民核酸檢測亦已於今早上9時開始，每名居民可獲發5個抗原檢測套裝，當局亦呼籲居民儘快預約完成全民核檢，以及時發現風險和隱藏個案，阻截和防範病毒在社區擴散。