袁國勇等專家倡放寬社交措施　強檢公告、圍封成本高、擾民籲放棄

本港疫情反彈，每日確診個案逾三千宗，衞生防護中心早前曾表示無條件放寬社交距。但港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等四名專家聯名撰文指，本港應逐步放寬社交距離措施，透過低度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰。



四位專家也在文中提到，圍封強檢及發出強檢公告的成本高並擾民，建議當局放棄這些措施。專家們也建議本港優先與海外通關，並逐漸將酒店檢疫轉為家居檢疫。



▼深圳灣口岸檢疫安排▼



夏天病毒較不活躍 可逐步放寬社交距離措施

港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等四名專家聯名在港大AsiaGlobal Online撰文，指新冠病毒在夏天活躍情度及引起炎症機會較低，認為在夏天逐步放寬社交距離措施是合適時間，同時藉此令社會上有低度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰。

▼7月16日 袁國勇、孔繁毅等專家撰文▼



若冬季後混合免疫覆蓋逾七成 生活可大致復常

專家也提到，希望冬季後，本港逾九成人完成疫苗接種，混合免疫覆蓋逾七成人，即使屆時會有變種病毒，患者病情會屬輕微，市民生活可慢慢回復正常。

未接種疫苗要佩戴N95口罩

同時，幾名專家認為在放寬期間，未接種疫苗的高危人士，外出須佩戴高規格口罩，如N95口罩；同時應避免參與涉及除下口罩的活動。他們的家人則要每日快測，以及早發現有否染病。

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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圍封及強檢成本高籲放棄

專家們又指出，確診者宜在家隔離，除非涉新變種或屬高危病人。現時的圍封強檢及發強檢公告的成本高並擾民，建議當局放棄這些措施。另外，學校每日快測也可取消，但高風險場所如醫院、幼稚園、安老院等，仍須持續監察及進行個案追蹤。

輸入個案現時對本港疫情影響輕微，且他們均完成疫苗接種，即使確診也不會對本地醫療系統帶來壓力，專家們建議本港優先與海外通關，並逐漸轉為家居檢疫，待完全轉成家居檢疫時，可規定抵港人士在抵港第7及10日自行快測，並配戴電子手環。