確診大廈｜逾2000幢新上榜　馬己仙大廈、地利根德閣等豪宅失守

疫情持續，衞生署衞生防護中心今晚（15日）更新有患者居住的大廈名單，新呈報2,035幢確診大廈，有不少豪宅上榜，例如深水灣道61-63號、山頂The Mount Austin 5座、中半山地利根德閣3座、馬己仙大廈，以及大潭的紅山半島7座、陽明山莊5座。

在逾2,000幢確診大廈中，當中以沙田區最多，共佔200幢；其次是元朗區及觀塘區，分別有183幢及180幢。



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康怡花園共9幢上榜

名單內有不少屬著名屋苑，例如北角維港頌1座，跑馬地比華利山F座。而屬服務式住宅的會展中心會景閣亦有人中招。

另外，鰂魚涌的康怡花園亦有多幢大廈上榜，分別有A座、B座、C座、F座、K座、L座、M座、N座、P座。

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涉半山壹號、畢架山峰

在何文田，分別有半山壹號23號、DUNBAR PLACE、何文田山1號、公主台、皓畋8座等。另外，九龍塘的畢架山一號10座、畢架山峰6座，以及筆架山的畢架山花園1期3座、爾登華庭1座等亦上榜。

油尖旺區亦有凱旋門觀星閣、君臨天下1座，而Grand Austin分別有1A座及2A座有人染疫，一號銀海亦涉7座及8座。

▼7月15日 確診大廈名單▼



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有多間酒店 包括北角海逸酒店

不少酒店亦在名單內，例如華大盛品酒店、蘭桂坊酒店、香港今旅、北角海逸酒店、富豪機場酒店、九龍海逸君綽酒店、荃灣帝盛酒店、香港九龍CBD 2智選假日酒店、香港九龍東皇冠假日酒店、麗豪酒店、悅品度假酒店．屯門等。

名單亦包括學校宿舍，分別有香港大學賽馬會第三學生村日新學院、香港理工大學學生宿舍胡應湘樓。

香港警察學院上榜

此外，紀律部隊宿舍繼續有人染疫，例如荔景紀律部隊宿舍2座、觀塘紀律部隊宿舍2座、懲教署職員宿舍H座、消防處永定道消防已婚宿舍1座、豐盛街紀律部隊宿舍1座及3座、西九龍紀律部隊宿舍 2 座等。而順利紀律部隊宿舍合共有4座上榜，分別有3座、6座、7座及8座。另外，香港警察學院E座亦在名單內。