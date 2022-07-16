疫情｜盧寵茂料月底25%醫療服務受影響　港防疫政策不能躺平

本港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂今早（16日）在電台節目表示，本港確診數字自6月初起不斷上升，近日已超過3,500以上，即時繁值率達到1.68，病床使用率、重症及死亡率均有上升趨勢，擔心會佔用醫療資源，對醫療系統造成壓力，並指本月底起最壞打算有25%醫療服務受影響，病床佔用增2,000張以上，但仍有30%、約12萬80歲或以上長者未接種首劑疫苗。他強調防疫政策不能靠「免疫屏障」單一理論，並指香港防疫政策「冇可能躺平」，仍需做減感染工作。

至於深圳灣口岸檢測方面，他稱正研究拉近兩地檢測標準，但如何合併至「兩地一檢」，則需更多考慮，現時由香港過關至內地人士的陽性比率已由2.5%降至0.03%。



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盧寵茂今早（16日）接受商台「政經星期六」訪問指，近日確診數字已超過3,500以上，即時繁值率達到1.68，即每星期升1.68倍，一個人傳1.68人，預料兩星期後就會超過2。他稱雖然確診者仍以輕症人士居多，但近日入院、死亡及重症均有增加，對比6月初只佔用公立醫院400張床，現時已佔用1,100張，重症嚴重個案亦由之前10至20宗，增至現時50宗，死亡個案亦有增加。

憂疫情影響非新冠病人 醫護染疫增人手壓力

他強調，當疫情佔用醫療資源時，不止要擔心新冠病人重症及死亡情況，更憂慮會影響非新冠病人的重症及死亡情況，因醫療服務等候時間可能增加，一些急症、心臟病、中風及癌症等病人不能等。他指醫管局推斷現時已影響其他醫療服務，非緊急服務要減，「去到5、6000例時，可能病床到今個月底就用到2,000幾張，即係急症室病床嘅10%」，同時更擔心醫護人員可能會染疫，影響人手。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

月底或25%醫療服務受影響 非緊急服務停

盧稱，公立醫院今個月底或有25%醫療服務受影響，一些非緊急服務，例如照胃鏡及腸鏡、關節置換手術、小腸氣等可能要停，惟該些病人大多已等候多年，為不重演第五波疫情時，多間醫院暫停擇期手術，故減感染是重點。

至於免疫屏障方面，他不能單憑單一概念，因免疫會隨時間下跌，若有變種病毒，接種疫苗以至上一波確診的免疫力或不足夠，並解釋稱新加坡人口結構及密度與香港不同，無法一概而率，本港仍有30%、約12萬80歲以上長者未接種首劑疫苗，其染疫後死亡率高達16%，「政府呢剎那好清晰，冇可能躺平，要保護老人家同醫療系統。」

兩地檢測目標不一 研拉近兩地檢測不同

盧寵茂又提到，深圳灣口岸檢測方面盡量希望做到與內地一致，惟香港做檢測並非本地防疫需要，是希望為國家守住「南大門」，故兩地要求不同，香港以檢測待行方法，使用快速核酸檢測，以期半至一小時內有結果；內地則用標準核酸檢測，先讓過關人士返回酒度，需花3至8小時。

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他強調，若讓過關人士等8小時做檢測，再到內地口岸，會容易造成混亂，但正研究如何拉近兩地檢測不同的距離，目前由香港過關內地人士檢測陽性比率已由2.5%降至0.03%，冀得到內地信任，增加過關名額。至於「兩地一檢」則是個方向，如何做到合併仍需時考慮。

「紅黃碼」對大部份市民無影響 實名制非優先考慮

政府研推行「紅黃碼」措施，盧寵茂重申，紅碼為識別確診者防止其進入社區及相關場所；黃碼則為識別入境人士，限制其進入特定場所，以助減少入境檢疫日數，兩者均對大部份港人無影響，又指「安心出行」實名制並非其優先考慮。

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