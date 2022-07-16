澳門停市｜延長5日至7.23凌晨　工商停工　政府籲齊心達社會清零

澳門疫情持續，原定停工停市七日至7月18日凌晨的「相對靜止」措施今（16日）第六天，但確診個案續增。澳門行政長官賀一誠今午頒佈批示，自7月18日凌晨零時至7月23日凌晨零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但是維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。期間所有從事工商業活動的公司和場所的運作繼續暫停，但超市、餐廳、藥房和公共交通等「維持社會必要運作及居民生活所需」的公司或場所不受影響。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心指，為了達至社會面清零的最終目標，需要社會各界繼續與政府攜手合作，勠力同心。



▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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賀一誠下午批示，下周一零時至周六零時期間，所有從事工商業活動的公司、實體及場所繼續暫停營運，包括電影院、美容院、酒吧、理髮店及向公眾開放的泳池等，而餐廳、飲料及飲食場所繼續只能提供外賣，不能堂食。惟以下三類公司、業務或場所除外：

1. 提供水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體

2. 街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所

3. 經主管部門例外批准的公司、實體或場所



根據當地政府規定，因維持社會必要運作及居民生活所需而繼續運營的公司、實體及場所在提供服務時，須限制接待的人數，保持人員之間的距離，要求人員掃描「場所碼」，所有人員亦要繼續留在住所，若因執行必要工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必需外出時須佩戴口罩，成年人須佩戴KN95或以上標準的口罩。