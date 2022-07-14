澳門疫情｜增29確診　第八輪全民檢測揪13陽性樣本　新一輪今展開

澳門疫情持續，一連七天停市停工「相對靜止管理」今（14日）踏入第四日，確診個案及全民檢測陽性樣本續升。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，24小時內新增39宗陽性個案，包括在紅碼區和醫學觀察酒店找出26個案，另密切接觸者、全民核酸/重點人群及其他人群有各有一例。



自6月18日起計，澳門累計有1,644宗陽性個案。昨傍晚（13日）結束的第八輪全民核酸檢測，採樣665,385人次，累計有13個管混樣樣本呈陽性，而第九輪全民核酸檢測已於今早9時開始，每名居民可獲發10個KN95口罩，不設補領，澳門政府籲居民積極響應，



▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼



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紅碼區和醫學觀察酒店發現26宗陽性個案

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今表示，昨24小時內新增陽性個案包括於紅碼區和醫學觀察酒店的26宗個案，屬於管控中發現，密切接觸者有一個案、全民核酸及重點人群發現的陽性有一個案、社區發現的其他人群亦有一個案。

應變協調中心又指，截至今早8時，通過流行病學調查共跟進20,175人，其中核心密切接觸者3,151人，非核心密切接觸者11,145人，次密切接觸者948人，一般接觸者254人，陪同人員767人。

第九輪全民檢測今早九時展開

至於周二（12日）至昨日進行的第8輪全民核酸檢測已結束，採樣665,385人次，累計共有13管混樣樣本呈陽性，當局已安排混樣陽性樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。

應變協調中心表示，第9輪全民核酸檢測已於今早9時開始，明日（15日）傍晚6時結束，當局指每名居民可獲發10個KN95口罩，不設補領。應變協調中心呼籲居民積極響應，儘快預約儘早完成全民核檢，以及時發現風險和隱藏個案，阻截和防範病毒在社區擴散。

應變協調中心提醒居民前往全民核酸檢測站前，要先進行一次快速抗原檢測。若檢測結果為陰性，進入核檢站時，須出示載有快速抗原檢測結果為陰性的健康碼或檢測結果陰性的照片，否則不能入站。