教協張銳輝提早退休：港府重政治利益多於教育發展　一棒打死通識

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-11 23:32

因八九民運投身教育界，執教近30年的資深通識科教師、教協副會長張銳輝，將在本學年結束後提早退休。他今日（11日）回覆《香港01》指，提早退休主要涉及個人理由，強調任職學校及辦學團體沒施加壓力：「宜家諗法係休息下先，未有下一步諗法。」 自90年代擔任通識科老師的他形容，通識科初期由備受質疑，至社會各界留意及認同，提供學習機會是相當難得。他批評港府重政治利益多於教育發展，「一棒打死通識科」，令學生了解當代議題及批判思考機會大減，香港教育面臨倒退。他勉勵教育同工堅守底線，維護教育專業。

張銳輝在八九民運後，期望傳承認識中國、爭取民主自由的理念，故香港大學畢業後投身教育界。他批評港府重政治利益多於教育發展，「一棒打死通識科」，令學生了解當代議題及批判思考機會大減，香港教育面臨倒退。（資料圖片）

張銳輝在八九民運後，期望傳承認識中國、爭取民主自由的理念，故香港大學畢業後投身教育界。考評局1992年新增通識教育科等高級補充程度（AS-Level）科目，張銳輝即遊說校長開設通識科，自1995年起正式任教通識。

通識科，我好慶幸參與其中，最初社會對通識科有疑問，但前線工作見到好多傳統以外嘅嘢，最難得係近年整個社會都參與，學者、大學、民間團體、傳媒，連渠務處都提供學習機會同材料，呢個個程係好難得，亦係公民社會嘅體現。 資深通識科老師張銳輝

否定通識科是教育倒退

張銳輝憶說，社會初期對通識科抱有疑問，但回顧多年來的教學生涯，他對成為通識科老師感榮幸，更對政府否定通識科感惋惜及不解，「政府覺得政治利益重要過香港教育發展，本身通識係有活力嘅教育發展，政府一手否定，一棒打死，歷史會對當權者有評價，呢個無疑係教育倒退。」

張銳輝說，學校工作一直順利，非因因政治環境或壓力提早退休，「我提早退休完全是個人理由，學校或辦學團體沒有任何壓力。」（資料圖片）

被問到提早退休是否與通識被殺科有關？張銳輝重申「去留係個人原因為主」，惟近一年香港教育界變化相當大，教學空間大幅收窄，教師面對政治壓力，「唔單止通識科，係成個教育界嘅空間收窄，周圍紅線，政府令到教育專業蕩然無存。」

張銳輝直言，學校工作一直順利，不捨仍就讀通識科的學生，惟個人原因需提早退休，期望教育同工把握謹餘空間，堅守崗位，「教育下一代係首要，相信前線老師會堅持......留低嘅人未必出聲，但好多都好有心。」

張銳輝在教協擔任理事的任期直至2022年，他說，退休後會先好好休息，再作規劃，並會留在教協繼續為不合理事情及教育政策發聲。