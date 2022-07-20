DSE放榜｜由護膚品sales變身安全主任　少女闖男士天下　地盤築夢

中學文憑試DSE今日（20日）放榜，同學們收到成績單後將為升學、就業及追夢定下方向。若說要投身建造業，普遍人認為應男士擔當，女性不願意入行。然而，兩名女生打破外界對行業定型，投身建造業，甚至不介意減薪中途出家，由低做起「築夢」，四年多來，確保地盤出入平安，成功感勝從前。



不是讀工程出身的鄭穎儀（Pinky），曾任護膚品牌專櫃銷售員，現為地盤安全主任，她說，由於身邊不少朋友和長輩都是從事工程或建築業界，在多聽分享下，漸漸產生好感，加上認為銷售行業專業性不高，故以半工讀方式修讀地盤安全督導員課程，薪金減少下勒緊褲頭不斷進修，即使偶爾聽到「女人之家入咩地盤」也沒氣餒，作後援隊，當看見項目成功落成，也會很有滿足感



與鄭穎儀一樣，現為地盤助理項目經理的盧樂遙（Tammy）也在男人圈中刷出成就感，她倆發現以身作證，建造業不一定只有男士勝任，女性在行內亦能有獨特優勢，期望透過個人經歷，向大眾展示即使是女生也能在地盤工作，同時促進女性於行業內的發展。



感銷售行業專業性不高 半工讀修讀地盤安全督導員課程

鄭穎儀上一份工作是任職護膚品牌專櫃銷售員，本身亦不是讀工程學出身，但並不影響她決志入行建築業的決心。她說，身邊很多朋友和長輩都是從事工程或建築業界，在多聽分享的情況下，漸漸產生好感，加上她認為銷售行業專業性不高，而又希望未來的發展能夠學多些知識，所以在朋友介紹及家人支持下，以半工讀方式修讀地盤安全督導員課程。

沒有工程底子 入職薪金較原職低也膽粗粗入行

鄧說，從課程中學到不少專業知識，接觸不同機械，對行業的認識及興趣大增，而她喜歡到處走動，又不怕流汗，後來便膽粗粗決意轉行：「初入職薪金比較低，所以要勒緊褲頭，但隨著不斷進修有晉升機會，薪金漸漸回到上一份工的水平。」

負責工地安全 鄭穎儀：喺工友眼中唔係一個受歡迎角色

她現時在地盤內任職安全主任，負責工地一切的安全事宜，並會提供不同安全意見，盡量將意外風險減到最低：「喺工友眼中，安全官唔係一個受歡迎角色，因為很多時都需要在某些方面向他們作出指示及協調，甚至罰款。」

男工友對女性態度兩極 有人願聆聽 有人粗口招呼：但不代表無禮貌

鄭穎儀提到，地盤內的男工友主要分為兩類而且相當極端，一類是很願意聆聽她的說話，「見你係女仔會開心」，另一類則是十分不喜歡女性，認為「女人之家入咩地盤」。不過，她說後者只佔少數，相信多溝通能夠改善雙方關係。對於「粗口文化」，她認為說粗口並不代表沒有禮貌，認為這些「助語詞」有助他們溝通，笑言若禁制他們：「可能會令佢哋嘅句子表達得冇咁順暢。」

作為後援隊見證項目落成 極有滿足感

從事安全主任已有4年多，因為日常在地盤內不時要應對突發事情，加上負責安全事務，她認為自己比以往變得更冷靜和謹慎，而溝通技巧亦有進步。她提到，即使不是前線工程人員，但身為後援隊，當看見項目成功落成，也會很有滿足感。

盧樂遙（中）與地盤工作人員檢視工程項目的進度。（林澤鋒攝）

女生當地盤助理項目經理 善於溝通是優勢

另一名女生盧樂遙，本身在大學時期修讀工程學，畢業後加入承建商做實習生，現職地盤的助理項目經理，負責帶領不同同事，如工程師及測量師，處理各個建築項目，確保其質量及可按時完成。

盧樂遙表示，女性任職建築業是否有「著數」，很取決於性格和溝通能力。她解釋，做工程會面對很多不同的人，例如工友、工程師、發展商以至專業人士，各階層的溝通模式都十分不同，認為女性比較善於表達溝通，相信是他們在這個行業的獨特優勢。她認為，建造業不一定只有男士才勝任，女性在獨有優勢下，也能在地盤工作。

盧樂遙表示，女性任職建築業是否有「著數」，很取決於性格和溝通能力。（林澤鋒攝）

學懂從多角度思考 人生有所得著

入行後，盧樂遙感到的人生有所得著，尤其在解決問題的能力上，有所提升。她指，工程師除了做設計外，亦需備有解難能力，例如承建商施工期間，圖紙上的設計未必反映到個別問題，當親身到場視察後，才會見到很多突發問題，這便要從多角度思考、運用大學學習過的知識、與不同人協調來解決問題，直言「都幾大得著」。

變身KOL 教育及職業博覽分享「女仔做地盤」迷思

兩位地盤少女會於7月24日出席由香港貿易發展局主辦的「香港教育及職業博覽」講座，以建造業KOL身份分享「女仔做地盤」的迷思，而貿發局教育及職業博覽將於明日（21日）至下周日（24日）一連四日在香港會議展覽中心舉行。博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，舉辦超過90場活動，部份參展機構更設有即場面試，公眾可免費入場。